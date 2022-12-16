После массированного удара по Украине в Молдове снова начались проблемы со светом

От агрессии России страдает не только Украина. В пятницу, 16 декабря, после массированной ракетной атаки проблемы со светом были и в Молдавии.

Госпредприятие Moldelectrica 16 декабря сообщило о перебоях в электроэнергетической системе из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины.

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Отключали ли свет в Молдове

Компания предупредила, что вероятность отключений очень высока. Пока отключений света нет, но энергосистема испытывает перебои.

Молдова уже дважды оставалась без света из-за обстрела Россией энергетической инфраструктуры Украины. Если впервые электричество исчезло на короткий срок, то 23 ноября электроснабжение возобновили всего через несколько часов.

Напомним, что во время последней массированной ракетной атаки России одна из ракет залетела на территорию Молдовы. Правоохранители обнаружили ее возле города Бричаны.

Ракетный обстрел Украины 16 декабря: коротко