После массированного удара по Украине в Молдове снова начались проблемы со светом
16 декабря 2022, 20:40Читати новину українською
Источник:Мoldelectrica
От агрессии России страдает не только Украина. В пятницу, 16 декабря, после массированной ракетной атаки проблемы со светом были и в Молдавии.
Госпредприятие Moldelectrica 16 декабря сообщило о перебоях в электроэнергетической системе из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины.
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Отключали ли свет в Молдове
Компания предупредила, что вероятность отключений очень высока. Пока отключений света нет, но энергосистема испытывает перебои.Обратите внимание! Молдова уже дважды оставалась без света из-за обстрела Россией энергетической инфраструктуры Украины. Если впервые электричество исчезло на короткий срок, то 23 ноября электроснабжение возобновили всего через несколько часов.
Напомним, что во время последней массированной ракетной атаки России одна из ракет залетела на территорию Молдовы. Правоохранители обнаружили ее возле города Бричаны.
Ракетный обстрел Украины 16 декабря: коротко
- Российские военные утром 16 декабря массированно атаковали территорию Украины ракетами.
- Первые звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях. В столицу летели 40 ракет, но ПВО уничтожили 36.
- Кроме того, звуки взрывов раздавались в Кировоградской и Днепропетровщине, в частности, в Кривом Роге.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что зафиксировано попадание врага по объектам критической инфраструктуры в некоторых областях Украины.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре области По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, в результате обстрела полностью обесточен Харьков.
- В ходе атаки россияне применяли самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31. К слову, Ту-95 запускали из "Энгельса", чего раньше не было.