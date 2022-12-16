Держпідприємство Moldelectrica 16 грудня повідомило про перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари Росії по інфраструктурі України.

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Чи відключали світло у Молдові

Компанія попередила, що ймовірність вимкнень – дуже висока. Наразі відключень світла немає, але енергосистема зазнає перебоїв.

Зверніть увагу! Молдова вже двічі залишалася без світла через обстріл Росією енергетичної інфраструктури України. Якщо вперше електрика зникла на короткий термін, то 23 листопада електропостачання відновили лише за кілька годин.

Нагадаємо, що під час останньої масованої ракетної атаки Росії одна із ракет залетіла на територію Молдови. Правоохоронці виявили її біля міста Бричани.

Ракетний обстріл України 16 грудня: коротко