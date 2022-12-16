Держпідприємство Moldelectrica 16 грудня повідомило про перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари Росії по інфраструктурі України.
Варте уваги ЗМІ показали, який вигляд мають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові
Чи відключали світло у Молдові
Компанія попередила, що ймовірність вимкнень – дуже висока. Наразі відключень світла немає, але енергосистема зазнає перебоїв.
Нагадаємо, що під час останньої масованої ракетної атаки Росії одна із ракет залетіла на територію Молдови. Правоохоронці виявили її біля міста Бричани.
Ракетний обстріл України 16 грудня: коротко
- Російські військові зранку 16 грудня масовано атакували територію України ракетами.
- Перші звуки вибухів пролунали в Київській та Харківській областях. На столицю летіли аж 40 ракет, але ППО знищили 36.
- Крім того, звуки вибухів лунали на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, зокрема в Кривому Розі.
- Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що зафіксовано влучання ворога по об'єктах критичної інфраструктури в деяких областях України.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі області. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Крім того, внаслідок обстрілу повністю знеструмлений Харків.
- Під час атаки росіяни застосовували літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31. До слова, Ту-95 запускали з "Енгельса", чого раніше не було.