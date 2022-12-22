Сколько ракет Россия может выпустить по Украине: военный эксперт оценил угрозу новой атаки

В ближайшие дни Россия может готовить новую массированную атаку на Украину. Так, оккупанты могут использовать бомбардировщики Ту-95, "Калибры", а также противокорабельные ракеты.

Суммарный залп из всего вышеназванного вооружения может составлять от 70 до 90 ракет. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Россия не остановит ракетный террор

Кроме того, существует большой риск применения российскими захватчиками иранских беспилотников "Shahed 136". Их страна-агрессор использует преимущественно ночью.

По состоянию на сегодня есть информация, что подготовка к таким ударам действительно ведется. К сожалению, это прогнозируемо, ведь понятно, что до конца года российский агрессор не будет медлить с тем, чтобы испортить украинцам Рождество и Новый год,

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, оккупанты и дальше будут продолжать ракетный террор, пытаясь разрушить нашу инфраструктуру. Однако воздушные силы Украины, войска противовоздушной обороны, а также наши энергетики готовятся к возможным атакам врага.

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Украина готова к новым атакам

В последнее время украинские официальные лица все чаще выступают с заявлениями о возможном массированном обстреле на зимние праздники. Однако представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов убежден, что украинские силы обороны позволят нам отпраздновать новогодние праздники.

Он отметил, что Украина не только наблюдает за действиями России, но готовится и делает выводы. Более того, после каждого массированного обстрела украинские энергетики, службы чрезвычайных ситуаций и силы обороны работают все эффективнее.

"Как бы там ни было Новый год мы отпразднуем, а в новом году уже Украина будет праздновать, а не режим Путина", – подытожил Юсов.

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