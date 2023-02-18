Россия нанесла новый ракетный удар по Украине: все, что известно
Утром 18 февраля по всей Украине начала раздаваться воздушная тревога. К сожалению, российский враг запустил несколько ракет.
- 1Воздушная тревога по всей Украине
- 2Откуда угроза удара
- 3По Украине вводят экстренные отключения света
- 4Украинцев призвали не игнорировать тревогу
- 5Взрывы в Хмельницкой области
- 6Первые сбития ракет
- 7На Днепропетровщине работала ПВО
- 8Взрывы слышали и в Херсоне
- 9ОП о новой ракетной атаке России
- 10Удар может быть в любой момент
Украинская ПВО работает. Наши защитники уничтожают вражеские ракеты. Все, что известно о новой атаке, – читайте в материале 24 Канала.
Важно Удар может быть в любой момент: в ОК "Юг" предупредили об угрозе новой ракетной атаки
Воздушная тревога по всей Украине
Сирены в Киеве и ряде других областей начали раздаваться около 08:30 утра.
Где раздались воздушные тревоги
- Херсонская – 08:25;
- Николаевская – 08:26;
- Днепропетровская – 08:30;
- Кировоградская – 08:30;
- Винницкая – 08:30;
- Киев и Киевская область – 08:31;
- Черкасская – 08:31;
- Житомирская – 08:31;
- Запорожская – 08:32;
- Черниговская – 08:32;
- Хмельницкая – 08:34;
- Черновицкая – 08:34.
Уже в 08:39 сирены раздались в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А уже в 08:43 – на Закарпатье. 08:47 воздушную тревогу объявили также в Донецкой области.
Отметим, что в 09:36 начались отбои. Опасность длилась 1 час 6 минут.
Откуда угроза удара
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 08:39 написал, что область на северо-западе покидают две непонятные цели. Они летят в направлении Запада Украины.
По имеющейся информации, в акватории Азовского моря находятся два Су-35. Поэтому возможна атака прифронтовых районов Запорожской области.
Виталий Ким в 08:46 подтвердил пуски из акватории Черного моря. Предполагаем, что речь идет об атаке ракетами типа "Калибр".
По Украине вводят экстренные отключения света
По данным ДТЭК, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяются: в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
"Харьковоблэнерго" предупредил, что на Харьковщине будет осуществлено частичное предупредительное обесточивание. По информации энергетиков, это касается именно населённых пунктов области, а не Харькова.
Руководитель ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что энергетики превентивно производят отключение электроэнергии. Критическая инфраструктура – в частности, больницы, котельные, насосные и другие – переходят на генераторы.
Кроме того, отключили свет в Сумской области.
Украинцев призвали не игнорировать тревогу
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу. Также попросил не игнорировать сирены глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
К тому же призвал находиться в укрытиях жителей Львовской области глава ОВА Максим Козицкий.
Взрывы в Хмельницкой области
В 09:03 глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницком раздался взрыв. Пока непонятно, была ли это работа ПВО, или мог быть прилет. Ждем дополнительную информацию.
Позже СМИ сообщили, что в области произошел повторный взрыв.
Отметим, что в Хмельницком мог быть прилет, поскольку очевидцы сообщают, что над городом поднимаются клубы дыма. Информация проверяется.
Первые сбития ракет
Скажем так – счет на сбитые ракеты открыт,
– сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Позже он показал фото обломка ракеты. Но пока неизвестно, это ли врага. Ким заявил, что на кадре, скорее всего, обломки нашей ПВО.
Обломок ракеты / фото Виталий Ким
На Днепропетровщине работала ПВО
Местные телеграм-каналы уже сообщили, что в Днепропетровской области работала ПВО. Подробности выясняются.
Взрывы слышали и в Херсоне
Также СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. Местных жителей призывали быть осторожными.
ОП о новой ракетной атаке России
Андрей Ермак заявил, что враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.
Удар может быть в любой момент
Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне готовятся к тому, чтобы нанести определенные удары. Об этом свидетельствует то, что, несмотря на шторм, оккупанты не свернули полностью боевое дежурство ракетоносителей в Черном море.
Известно, что на позициях захватчиков все еще находятся 2 ракетоносителя: 1 – надводный, а 1 – подводный. В общей сложности есть до 12 высокоточных ракет "Калибр" готовых к применению.