Россия нанесла новый ракетный удар по Украине: все, что известно

18 февраля 2023, 09:52
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Утром 18 февраля по всей Украине начала раздаваться воздушная тревога. К сожалению, российский враг запустил несколько ракет.

Украинская ПВО работает. Наши защитники уничтожают вражеские ракеты. Все, что известно о новой атаке, – читайте в материале 24 Канала.

Важно Удар может быть в любой момент: в ОК "Юг" предупредили об угрозе новой ракетной атаки

Воздушная тревога по всей Украине

Сирены в Киеве и ряде других областей начали раздаваться около 08:30 утра.

Где раздались воздушные тревоги

  • Херсонская – 08:25;
  • Николаевская – 08:26;
  • Днепропетровская – 08:30;
  • Кировоградская – 08:30;
  • Винницкая – 08:30;
  • Киев и Киевская область – 08:31;
  • Черкасская – 08:31;
  • Житомирская – 08:31;
  • Запорожская – 08:32;
  • Черниговская – 08:32;
  • Хмельницкая – 08:34;
  • Черновицкая – 08:34.

Уже в 08:39 сирены раздались в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А уже в 08:43 – на Закарпатье. 08:47 воздушную тревогу объявили также в Донецкой области.

Отметим, что в 09:36 начались отбои. Опасность длилась 1 час 6 минут.

Откуда угроза удара

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 08:39 написал, что область на северо-западе покидают две непонятные цели. Они летят в направлении Запада Украины.

По имеющейся информации, в акватории Азовского моря находятся два Су-35. Поэтому возможна атака прифронтовых районов Запорожской области.

Виталий Ким в 08:46 подтвердил пуски из акватории Черного моря. Предполагаем, что речь идет об атаке ракетами типа "Калибр".

По Украине вводят экстренные отключения света

По данным ДТЭК, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяются: в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"Харьковоблэнерго" предупредил, что на Харьковщине будет осуществлено частичное предупредительное обесточивание. По информации энергетиков, это касается именно населённых пунктов области, а не Харькова.

Руководитель ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что энергетики превентивно производят отключение электроэнергии. Критическая инфраструктура – в частности, больницы, котельные, насосные и другие – переходят на генераторы.

Кроме того, отключили свет в Сумской области.

Украинцев призвали не игнорировать тревогу

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу. Также попросил не игнорировать сирены глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

К тому же призвал находиться в укрытиях жителей Львовской области глава ОВА Максим Козицкий.

Взрывы в Хмельницкой области

В 09:03 глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницком раздался взрыв. Пока непонятно, была ли это работа ПВО, или мог быть прилет. Ждем дополнительную информацию.

Позже СМИ сообщили, что в области произошел повторный взрыв.

Отметим, что в Хмельницком мог быть прилет, поскольку очевидцы сообщают, что над городом поднимаются клубы дыма. Информация проверяется.

Первые сбития ракет

Скажем так – счет на сбитые ракеты открыт,
– сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Позже он показал фото обломка ракеты. Но пока неизвестно, это ли врага. Ким заявил, что на кадре, скорее всего, обломки нашей ПВО.


Обломок ракеты / фото Виталий Ким

На Днепропетровщине работала ПВО

Местные телеграм-каналы уже сообщили, что в Днепропетровской области работала ПВО. Подробности выясняются.

Взрывы слышали и в Херсоне

Также СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. Местных жителей призывали быть осторожными.

ОП о новой ракетной атаке России

Андрей Ермак заявил, что враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.

Удар может быть в любой момент

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне готовятся к тому, чтобы нанести определенные удары. Об этом свидетельствует то, что, несмотря на шторм, оккупанты не свернули полностью боевое дежурство ракетоносителей в Черном море.

Известно, что на позициях захватчиков все еще находятся 2 ракетоносителя: 1 – надводный, а 1 – подводный. В общей сложности есть до 12 высокоточных ракет "Калибр" готовых к применению.

Автор: Софія Ковнір