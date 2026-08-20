В воздухе стратегические бомбардировщики России, также произошли пуски "Калибров"

Российская авиация подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с различных аэродромов. Мониторы оценивают эти вылеты как боевые, что свидетельствует об угрозе ракетных ударов.

Как сообщает канал"Николаевский Ванок", вражеские самолеты уже направляются к потенциальным точкам запуска. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Что известно об угрозе ракетного обстрела 20 августа?

За несколько минут до начала суток 20 августа Россия начала массированный баллистический обстрел Киева с нескольких направлений. Раздалась серия взрывов. А после полуночи от мониторинговых сообществ стало известно о взлете стратегической авиации в России.

Речь идет как минимум о 7 самолетах Ту-95МС и 2 самолетах Ту-160 с различных аэродромов. Угроза запусков ракет:

в район аэродрома Энгельс они могут выйти в промежутке между 01:45 и 02:10. Если запуски состоятся именно оттуда, первые крылатые ракеты войдут в воздушное пространство Украины примерно в 02:10 – 03:40.

Другая потенциальная зона запусков – Каспийское море, куда самолеты доберутся в 03:20 – 04:00. В случае запуска ракет из этой акватории их вхождение в украинское воздушное пространство ожидается в промежутке между 04:00 и 05:00.

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Указанное время является очень приблизительным. Военные призывают реагировать на тревоги, поскольку враг способен наносить удары в несколько волн.

Также около 00:30 Monitor сообщил, что произошли пуски крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".