Як повідомляє канал "Миколаївський Ваньок", ворожі борти вже прямують потенційних рубежів здійснення пусків. 24 зібрав інформацію, яка є на цей момент.

Що відомо про загрозу ракетного обстрілу 20 серпня?

За кілька хвилин до початку доби 20 серпня Росія розпочала масований балістичний обстріл Києва з кількох напрямків. Пролунала серія вибухів. А після півночі стало відомо від моніторингових спільнот про зліт стратегічної авіації у Росії.

Мовиться про щонайменше 7 бортів Ту-95МС та 2 борти ТУ-160 з різних аеродромів. Загроза пусків ракет:

У район аеродрому Енгельс вони можуть вийти в проміжку між 01:45 та 02:10. Якщо пуски відбудуться саме звідти, перші крилаті ракети увійдуть у повітряний простір України десь о 02:10 – 03:40.

Інша потенційна зона пусків – Каспійське море, куди літаки дістануться о 03:20 – 04:00. У разі запуску ракет із цієї акваторії їх входження в українське небо очікується в проміжку між 04:00 та 05:00.

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Вказаний час є дуже приблизним. Військові закликають реагувати на тривоги, оскільки ворог здатний завдати ударів у кілька хвиль.

Також близько 00:30 monitor повідомив, що відбулися пуски крилатих ракет морського базування типу "Калібр".