Увеличатся ли ракетные удары в течение зимы: аналитик назвал три фактора

Последние массированные ракетные атаки России по территории Украины показали, что у врага не увеличивается количество ракет, которыми они наносят удары, в частности, по инфраструктурным объектам нашей страны.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко. Он назвал три фактора, по которым можно предположить, увеличится ли количество ракет, которые россияне бросают на Украину, а также интенсивность атак.

Обратите внимание Еще несколько массированных атак, – Буданов рассказал, когда в России закончатся ракеты

Он напомнил, что этап ракетного террора России начался 10 октября. Тогда враг выпустил на территорию Украины более 50 ракет. Во время последующих атак было израсходовано 70, затем 90, затем снова 70 ракет. 5 декабря тоже было выпущено чуть более 70 ракет.

Мусиенко отметил, что исходя из этого можно констатировать:

За это время возможности России увеличить количество ракет, которыми они могли бы наносить удары в течение хотя бы одной – двух недель, не выросли.

"У них нет возможности наращивать 70, 100, 150, 200, 250 ракет", – подчеркнул аналитик.

Возможности наносить удары в течение нескольких дней подряд в неделю – тоже нет.

Количество видоизменяемых при использовании ракет свидетельствует о том, что время от времени и все чаще они используют ракеты именно из советского запаса – Х-55, Х-555.

"Добавились в последней атаке ракеты Х-22. Это индикатор того, что у них есть проблемы с производством новых ракет. А Х-101, которые производили раньше и продолжают сейчас, имеются не в том количестве, которое позволяло бы им делать массированные удары в течение нескольких дней и увеличивать количество ракет", – отметил Мусиенко.

Неизвестно точно, сколько ракет осталось у врага.

"Точно сказать, сколько еще имеется на складах ракет Х-55 или Х-555, очень трудно в реальных цифрах. Мы можем предполагать, исходя из статистического и математического анализа, что увеличить интенсивность огня и обстрелов Россия не сможет в течение зимнего периода", – считает он.

По его мнению, массированные атаки могут происходить примерно с периодичностью раз в неделю или две недели с максимальным количеством ракет 90 – 100.

Тенденции к росту нет, а вот уменьшение обязательно будет,

– подчеркнул эксперт.

Увеличится количество массированных ударов по Украине: смотрите видео

Массированная атака России 5 декабря: важно