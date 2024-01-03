Какими могут быть новые российские обстрелы: военный обозреватель назвал 2 сценария

Главная цель массированных атак России на Украину – это террор. Оккупанты устраивают комбинированные обстрелы с использованием как ракет, так и "Шахедов".

Атака 2 января отличалась от других тем, что враг применил максимальное количество гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал". Это 24 Каналу заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Если мы говорим об атаке с 1 на 2 января, то она отличалась тем, что было применено максимальное количество Х-47М2 "Кинжал". Такое количество не использовалось за все время полномасштабного вторжения в Украину. А так она полностью соответствует атаке с 28 на 29 декабря 2023 года", – сказал военный обозреватель.

Оккупанты могут использовать два сценария

Александр Коваленко отметил, что россияне накапливают боекомплект, они не используют крылатые ракеты авиационного морского базирования дозвукового типа. Итак, оккупанты к чему-то готовятся.

Сценарий только один: комбинированная атака разной номенклатуры ракетного вооружения с использованием первой волной дронов-камикадзе Shahed-131 от Shahed-136. Все это максимально синхронизировано для повышения прорыва противовоздушной обороны, истощения и рассредоточения внимания ПВО,

– объяснил он.

Есть два варианта развития событий. Захватчики могут продолжать делать акцент именно на массированных ударах, но они нуждаются в соответствующем ресурсе. Этого им не хватает. Столь массированные обстрелы враг может произвести еще, возможно, 4 – 5 раз.

"Через некоторое время они будут вынуждены комбинировать между собой авиационную компоненту Х-101, Х-555 и морскую компоненту крылатых ракет "Калибр" в пропорции 50 на 50%, 60 на 40%, 30 на 70% и так далее. Потому что им будет просто не хватать их", – подчеркнул военный обозреватель.

Россияне могут использовать и второй сценарий, который использовался в мае и июне 2023 года. Оккупанты использовали ограниченный боекомплект, 15, 20, 30 крылатых ракет как основной элемент поражения. Это позволяло им использовать их каждые два – три дня.

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