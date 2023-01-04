Будут сконцентрированы на Киеве, – Свитан сказал, каких российских обстрелов ждать украинцам

В последнее время российские захватчики начали ночью терроризировать украинцев "Шахидами". Это единственное, что остается оккупантам, поскольку у них проблемы и с ракетами, и с ракетоносителями.

Так, последние массированные атаки россиян были меньше, по крайней мере на 30 ракет. А это значит, что около 5 ракетоносителей врага не смогли выполнить боевое задание или были выведены из строя. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Россия может уменьшить количество ракетных атак

К тому же россияне недавно использовали во время массированных атак каспийскую флотилию. Это свидетельствует о том, что захватчики испытывают проблемы с логистикой, а может и с производством ракет.

Однако ракеты у России есть и они не закончатся. Страна-агрессор постоянно производит определенное количество новых ракет – не менее одной в день. То есть ежемесячно россияне могут изготовить около 30 ракет разных типов.

За два месяца – это уже готовая волна для выполнения боевого задания, поэтому россияне, вероятно, снизят количество ракетных атак или растянут подготовку к ним,

– отметил военный эксперт.

По его словам, даже если оккупанты выстреляют все имеющиеся ракеты, то с периодичностью в два месяца смогут устраивать массированные атаки. Кроме того, они могут увеличить интенсивность обстрелов посредством использования старых советских ракет, в частности Х-22 или Х-55.

Оккупанты будут атаковать Киев "Шахидами"

"Полностью ракеты у них не закончатся, а вот увеличение времени между атаками они могут заполнять "Шахидами", – предположил полковник запаса ВСУ.

По его мнению, захватчики будут использовать иранские дроны, чтобы кошмарить Украину. А так как на всю территорию нашего государства их не хватит и эффект от таких атак будет очень маленьким, то россияне будут направлять дроны-камикадзе на украинскую столицу.

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Так, когда оккупанты направляют иранские беспилотники на разные точки, то нашей системе противовоздушной обороны легче их перехватывать. Гораздо сложнее их сбивать, когда они идут только на Киев. Кроме того, таким образом захватчики будут морально давить на украинцев.

Свитан добавил, что "Шахиды" являются контактными боеприпасами и будут взрываться от удара о землю, даже если их сбили. Так что россияне гораздо эмоциональнее будут воспринимать взрывы именно вблизи столицы, а не возле какой-то, например, фермы. А российские пропагандисты могут "разгонять" такие случаи.

То есть волны будут сосредоточены преимущественно на Киеве, и ночью,

– подчеркнул военный эксперт.

Он пояснил, что ночными атаками российские захватчики планируют сделать невозможной работу украинской авиации, а следовательно – осложнить сбитие беспилотников.

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Сможет ли Россия увеличить интенсивность атак дронами

Дроны имеют определенные пусковые установки, и интенсивность атак зависит от их количества и экипажа, который может обслуживать эти установки. По мнению Свитана, максимальное количество беспилотников, которые могли выпустить россияне, мы увидели перед Новым годом. Тогда задача оккупантов была – максимально испортить нам праздник.

Это максимум, который мы увидели. Вероятно, больше уже не будет – именно количество в одной волне, но это не уменьшает проблему,

– сказал военный эксперт.

Впрочем, украинские защитники научились эффективно противостоять этой угрозе. Более того, по мнению полковника ВСУ, наши бойцы и дальше будут удерживать количество сбитых беспилотников врага на уровне 100%.

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Насколько длительными будут атаки "Шахидами"

Украинская разведка сообщала, что Россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе. По мнению Свитана, половину из них российские оккупанты уже использовали.

"Несколько дней, вероятнее всего все праздники, они будут пытаться пробить оборону. В общем, перед ними будет стоять задача не военного, а больше медийного плана – показывать постоянное движение, нашу реакцию на обстрелы "Шахидами" и какие-то кадры. А где не выходит – дорисовывать", – заметил полковник запаса ВСУ.