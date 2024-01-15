Массированные атаки на Украину: в ГУР назвали основные цели российского агрессора

Российские захватчики массированно атакуют Украину дронами и ракетами. Бойцы Путина обстреливают гражданскую инфраструктуру, убивают мирных жителей.

Каковы главные цели оккупантов во время массированных атак, рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий. Генерал-майор отметил, что враг сосредоточен на уничтожении нашей инфраструктуры.

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Враг не достигает целей, которые ставит перед собой

Скибицкий отметил, что в настоящее время основные усилия России сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Прежде всего, это объекты оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.

Насколько точны эти удары? Те цели, которые преследует Россия, она не достигает. То оружие, которое используется Россией, в частности, "Кинжалы", очень неточные. И, к сожалению, от них страдает в основном именно гражданское население,

– подчеркнул Скибицкий.

Также генерал-майор ответил, являются ли в настоящее время целью ударов россиян объекты энергетики. Подчеркнул, что если оккупанты не наносят удары по объектам сейчас, это вовсе не означает, что агрессор не следит за состоянием нашей энергетики.

Военная разведка точно знает, что захватчики провели анализ для нанесения ударов по нашим энергетическим объектам в 2022 – 2023 году. Скибицкий отметил, что россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены ракетным вооружением, а также беспилотниками.

Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и, если это будет им необходимо, наносить такие удары. Поэтому угроза нашей энергетической системе сохраняется,

– подчеркнул представитель ГУР.

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Обратите внимание! У России проблемы с ракетами. Об этом рассказывали и в Воздушных силах ВСУ. Отмечали, что "не имеющие аналогов" ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда. Однако, это вовсе не означает, что они не опасны. Скорее, наоборот.

Кроме того, российские террористы целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, в частности, жилым домам. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.