Массированные обстрелы украинских городов: политолог оценил реакцию Запада на ракетный террор России

Российская оккупационная армия утром 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Украине. Запад сразу же начал реагировать на ужасные нападения Москвы на Киев и другие украинские города.

Об этом 24 каналу сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он отметил, что у Евросоюза еще остаются инструменты реагирования, но очень сложны в принятии.

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Как отреагировал Запад на ракетный удар России

Краев отметил, что реакция Запада на массированную ракетную атаку Россией украинских городов могла бы быть более жесткой. Мы получили хороший стабильный минимум. Ведь посольства этих стран не запаниковали и продолжили работу, несмотря на ракетные обстрелы.

Если говорить о реакции Западных стран, поставим условный плюс Евросоюза, который сразу отреагировал тем, что будет больше именно вооруженной помощи от него,

– сказал политолог.

По его словам, подобно можно оценить действия Германии, заявившей, что буквально на днях предоставит Украине новые комплексы противоракетной и противовоздушной обороны.

Достаточной ли была реакция США

Краев отметил, что США в этот раз отреагировали скорее сдержанно. С их стороны прозвучало хорошее сообщение о новых законопроектах. Такая реакция была правильной, но можно ожидать большего. Однако надо понимать, что у американцев сейчас несколько другая повестка дня пошла.

Они готовятся к промежуточным выборам. Украина, конечно, важна тематикой промежуточных выборов, к тому же надо сказать для обеих партий. Они соглашаются в том, что Украине нужно помогать,

– подчеркнул политолог.

Хотя, заметил он, есть условная группа трампистов, которые против того, что оказывать помощь Украине. Но на общем фоне они играют очень малое значение. Поэтому, в конце концов, для каждой партии Украина может стать выигрышной историей.

В то же время, по словам Краева, с точки зрения американцев, сейчас реагировать на то, что делает Путин, – это поддаться на его шантаж. США понимают, что теперь глава Кремля безвозвратно стал террористом. А для террористов лучше, когда реагируют на их попытки запугивания.

Достаточна ли реакция Запада на массированный ракетный обстрел Украины: смотрите видео

Много ли инструментов реагирования есть у ЕС

Краев заявил, что у Евросоюза еще остаются инструменты реагирования, но они очень сложны в принятии. То есть шансы их применить достаточно незначительны.

Политолог отметил, что ранее введенные седьмой и восьмой пакеты санкций не закрыли "дыры", позволявшие россиянам их обходить.

То есть, у европейцев есть санкционные инструменты, которые они могут использовать. Просто, условно говоря, из-за некоторых европейцев до сих пор не можем говорить о конечных инструментах, которые действительно смогут до конца задавить Россию.

– подчеркнул он.

То есть, резюмировал политолог, с принятием этих антироссийских санкций до сих пор остаются достаточно большие политические проблемы.

Массированная ракетная атака 10 октября: главное