Почему россияне запускают по Украине больше дронов, чем ракет: авиаэксперт объяснил тактику врага

В последнее время Россия все чаще атакует Украину беспилотникам, а ракеты запускает реже. Враг сменил тактику, потому что на отдельных позициях имеет очень мало ракет.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, когда оккупанты будут убегать, то им нужно будет чем-то отстреливаться.

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У россиян уже меньше ракет

Как утверждает Константин Криволап, во время массированной ракетной атаки 10 октября 2022 года захватчики потратили от 600 до 800 миллионов долларов. Во время первых обстрелов враг атаковал ракетами, которые были, сейчас – которые производит.

поэтому ракет на отдельных позициях у россиян осталось очень мало. Они понимают, что когда будут бежать, то нужно будет как-то отстреливаться. Все использовать нельзя,

– заметил он.

Авиаэксперт подчеркнул, что Россия смогла накопить много беспилотников, в том числе иранских "Шахедов". Эти дроны могут выполнять множество задач.

"Они дешевые. Ими можно решать многие вопросы. К примеру, выяснять, какое нам поставили ПВО, сколько у нас пусковых установок, где они стоят, понимать, где у нас пробелы в противовоздушной обороне", – сказал Криволап.

Россияне ищут новые тактические позиции, чтобы понимать, какой вред нам можно нанести, добавил аналитик.

Криволап о количестве ракет у россиян: смотрите видео

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