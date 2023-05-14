Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, коли окупанти втікатимуть, то їм потрібно буде чимось відстрілюватись.

Читайте також Скільки БпЛА та ракет збили під час нічних атак агресора: дані Повітряних сил

У росіян вже менше ракет

Як стверджує Костянтин Криволап, під час масованої ракетної атаки 10 жовтня 2022 року загарбники витратили від 600 до 800 мільйон доларів. Під час перших обстрілів ворог атакував ракетами, які були, зараз – які виготовляє.

Тому ракет на окремих позиціях у росіян залишилось дуже мало. Вони розуміють, що коли втікатимуть, то треба буде якось відстрілюватись. Все використовувати не можна,

– зауважив він.

Авіаексперт підкреслив, що Росія змогла накопичити багато безпілотників, зокрема іранських "Шахедів". Ці дрони можуть виконувати багато завдань.

"Вони дешеві. Ними можна розв'язувати багато питань. До прикладу, з'ясовувати, яке нам поставили ППО, скільки у нас пускових установок, де вони стоять, розуміти, де у нас прогалини у протиповітряній обороні", – сказав Криволап.

Росіяни шукають нові тактичні позиції, щоб розуміти, яку шкоду нам можна зробити, додав аналітик.

Криволап про кількість ракет у росіян: дивіться відео

Ракетні удари по Тернополю і Миколаєву