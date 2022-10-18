Массированные атаки украинских городов: военный эксперт рассказал, как россияне сменили тактику
Российские военные все чаще атакуют города Украины ракетами и дронами-камикадзе. Так они создают большую нагрузку на нашу систему противовоздушной обороны.
Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, россияне, когда не имели возможности использовать дроны, не могли настолько угрожать и нагружать нашу систему ПВО.
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Россияне атакуют Украину дронами и ракетами
Мусиенко отметил, что россияне сначала активно запускают дроны-камикадзе, а позже избивают ракетами даже не для того, чтобы обнаруживать средства ПВО.
Это для того чтобы держать постоянно в напряжении. И чтобы система противовоздушной обороны в целом, которая состоит и из Воздушных сил Украины, и средств зенитно-ракетных комплексов Сухопутных войск – это ближнего радиуса действия. То есть для того, чтобы создавать серьезную нагрузку на нашу систему противовоздушной обороны,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
К тому же, по его словам, так оккупанты используют еще и методы психологического воздействия, запугивания и террора против гражданского населения.
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Для чего россияне сменили тактику
Мусиенко отметил, что на примере предыдущих дней мы видим, что украинские защитники сбивают примерно 70 – 80% выпущенных дронов, а может быть, и больше. Но долетающие способны вызывать разрушения.
На это рассчитан их эффект. Они летят роем и, соответственно, в этом представляют определенные угрозы. И к этому добавляют, конечно, еще ракеты,
– сказал военный эксперт.
То есть, подчеркнул он, дроны-камикадзе сменили российскую тактику, разбавив запуски крылатых ракет разных типов. Следовательно, оккупанты могут запускать дроны с двух направлений, после этого производиться еще и пуск крылатых ракет либо с акватории Каспийского моря, либо "Калибры" с Черного моря, либо с самолетов с территории Курской, Брянской областей России, или даже из Беларуси.
Соответственно, это создает большую нагрузку все же, потому что это из нескольких направлений. Таким образом какая-то ракета или дрон долетает,
– отметил Мусиенко.
Он добавил, что россияне, когда не имели возможности использовать дроны, не могли настолько угрожать и нагружать нашу систему ПВО. Ведь наши зенитчики и воздушные силы уже достаточно эффективно научились сбивать средства, которые использовала Россия.
Что известно об обстрелах Украины дронами и ракетами
- Россия утром 17 октября ударила по Киеву иранскими дронами-камикадзе . В результате этой атаки в Шевченковском районе столицы 5 человек.
- Утром 18 октября российские военные нанесли очередной ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.
- В результате ракетного удара оккупантов по энергетической инфраструктуре Киева погибли 3 человека . В некоторых районах города исчезли свет и вода.