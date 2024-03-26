У врага есть разные базы: как часто россияне могут делать массированные атаки

Россияне не прекращают обстреливать территории Украины. В частности, последние дни участились именно ракетные атаки и раздаются предупреждения о потенциальной опасности на ближайшее время.

В общем враг не может проводить массированные атаки ежедневно, о чем в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Павел Нарожный. Но есть одно "но".

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Ракетные обстрелы россиян

По словам Нарожного, подготовка к обстрелу – сложный логистический процесс.

"Имеется в виду зарядить те же Ту-95 или МиГ-31. Если они используют "Калибры", то с большой вероятностью запуск будет с подводных лодок. Да, есть сообщения, что они используют эти ракеты с воздушных и наземных пусков, но загрузить, подготовить команду, залить топливо и так далее – это сложный логистический процесс и за день он не делается", – объяснил он процесс.

Но у россиян есть разные базы, как Энгельс или Мурманск, откуда они могут вести подготовку и осуществлять атаки. Оккупанты делают их комбинированными – с использованием "Шахедов" и ракет – чтобы перегрузить системы ПВО.

Поэтому, я думаю, раз в несколько дней они точно могут делать (атаки – 24 Канал), если у них будут возможности это делать,

– сказал Нарожный.

Чаще россияне начали пускать баллистические ракеты. В частности, 25 марта ударили двумя по центру Киева. Цели были уничтожены. Предполагают, что это могли быть ракеты "Циркон". В основном враг использует ракеты воздушного пуска Х-101, Х-59.

"Они запускают "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы", потому что другими ракетами им трудно пробить нашу ПВО. По оценкам ГУР, россияне могут производить 7 – 10 баллистических ракет в месяц различных марок. То есть раз в месяц они могут нанести такой мощный из 5 – 10 ракет за раз", – добавил он.

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