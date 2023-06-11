Воздушные силы – цель номер один: чем отличаются ракетные удары России 24 февраля и сейчас

Россия продолжает наносить террористические удары по территории Украины. Юрий Игнат рассказал, что в первый день полномасштабного вторжения страна-террорист наносила удары по Воздушным силам.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – заявил, что защитники украинского неба стали целью номер один для врага. Враг пытался поразить военные аэродромы, авиацию, зенитно-ракетные и радиотехнические войска.

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Они хотели нас ослепить, лишить средств для отражения воздушного нападения. Если бы они завоевали небо, наверное, мы не имели бы сегодня уже государства. Потому что небо – ключ к успеху в наземных операциях. Если бы мы проиграли небо, мы получили бы уже Мариуполь или Бахмут по всей стране,

– говорится в сообщении.

Однако защитникам украинского неба удалось сберечь свой потенциал. Уже через месяц-полтора удалось выгнать авиацию оккупантов из подконтрольной Украине территории.

В то же время, уже с осени 2022 года Россия начала активно применять ракеты.

Что Игнат думает об открытии аэропорта "Львов"

В последнее время началось обсуждение открытия международного аэропорта "Львов". Игнат считает, что если это произойдет, аэропорт может стать главной целью страны-террориста. В настоящее время систем ПВО не хватает, чтобы обеспечить безопасность международного аэропорта "Львов".