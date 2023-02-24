Количество массированных ракетных ударов уменьшилось: в Воздушных силах назвали причину

Количество массированных ракетных атак России по украинским объектам уменьшилось. Захватчики имеют гораздо меньше дальнобойного оружия. Имеющиеся у них советские ракеты не высокоточны.

Об этом в эфире 24 Канал у рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне могут избивать по транспортной инфраструктуре, но украинские защитники готовы отражать вражеские атаки.

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Россияне не имеют достаточно дальнобойных ракет

Игнат отметил, что если бы у окупантов была возможность запускать большее количество ракет, то они бы это делали. Теперь россияне могут себе позволить только такое количество, потому что большинство такого вооружения они уже использовали.

Представитель Воздушных сил ВСУ вспомнил, что в течение осени и зимы Россия пыталась уничтожить нашу критическую инфраструктуру, однако врагу это не удалось. Игнат отметил, что украинские энергетики совершили чудеса, а Запад продолжал помогать. Вместо этого россияне потеряли огромное количество ракет.

Они (россияне – 24 Канал) огромное количество ракет использовали. Их запускают и фактически с конвейера берут "Калибры" и Х-101. Это дефицитное дальнобойное высокоточное оружие. И все чаще применяют советские Х-22 и С-300,

– сообщил он.

Юрий Игнат объяснил, что эти советские ракеты не являются дальнобойными и точными. Х-22 летят на расстоянии до 600 километров, а С-300 – до 150 километров. Он предположил, что, возможно, оккупанты будут менять стратегию нанесения ударов или снова накопят большое количество ракет.

"Возможно, будут выбирать другие объекты. Главное управление разведки нам говорит, что действительно уменьшилось количество ракет. Они не могут такими темпами, как это было раньше, наносить массированные удары. Но, возможно, будут накапливать (ракеты – 24 Канал) и делать это снова", – отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Игнат о количестве дальнобойных ракет у россиян: смотрите видео

Россия может атаковать транспортную инфраструктуру

Игнат подчеркнул, что приоритетные цели окупантов определены еще с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о различных объектах, которые могут повлиять на жизнь граждан. Это не только энергетика, но и вода.

"Были случаи, когда попадали ракеты в водопроводные станции. Несколько ракет попадали даже в очистные сооружения, чтобы создать экологическую катастрофу. Это без преувеличения тоже угроза, поэтому враг, возможно, будет прибегать и к таким факторам", – предположил он.

Кроме того, как утверждает спикер Воздушных сил ВСУ, Россия может бить и по транспортной инфраструктуре, но украинские защитники готовы отражать вражеские атаки. Запад продолжает предоставлять Украине вооружение.

Воздушные силы и все силы обороны готовы к отражению таких террористических агрессий. Усиливаются каждый день вооружением, предоставляемым Западом. Наши партнеры тоже понимают, что угрозы остаются и усиливают нас современной и эффективной техникой. Чем быстрее она будет поступать, тем спокойнее будет нам с вами,

– подчеркнул Игнат.

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