Готовил блекаут в центре Украины: СБУ задержала российского агента

Враг не отказывается от попыток уничтожить критически важную инфраструктуру Украины. Так, с помощью завербованного агента он собирал данные для новых ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам Кропивницкого.

СБУ разоблачила предателя, работавшего на оккупантов. Им оказался местный житель с пророссийскими взглядами.

Как житель Кропивницкого помогал врагу готовить удары?

По заданию российского куратора мужчина искал нефтебазы, склады с топливом и электростанции. Агент фотографировал эти объекты и передавал их координаты российской стороне.

Для сбора информации он ездил по Кропивницкому и прилегающим районам на собственном автомобиле. Также мужчина следил за позициями украинской ПВО и фиксировал последствия предыдущих российских атак.

Во время обыска у предателя изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одессе СБУ задержала агента российской разведки, который собирал данные об украинских военных объектах для подготовки новых ударов. Злоумышленник следил за местами расположения военных, техники, радиолокационных станций, ПВО и маршрутами мобильных огневых групп. Также он фотографировал последствия предыдущих атак, чтобы россияне могли корректировать последующие удары.

К слову, российские спецслужбы все чаще пытаются выманить украинских военных на встречи, чтобы убить или ранить их. Для этого враг создает фейковые женские аккаунты, знакомится с военными и постепенно входит в доверие. Затем предлагает встретиться в заранее подготовленном месте, где человека может поджидать нападающий или взрывчатка.

По данным СБУ, с начала 2026 года правоохранители сорвали более 50 таких попыток.