Во время массированной атаки россияне впервые запускали Ту-95 из "Энгельса"

Утром 16 декабря россияне совершили новый массированный обстрел Украины. Во время этой атаки оккупанты впервые запустили Ту-95 из "Энгельса".

Россияне запускали все, что у них есть, кроме иранских дронов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Особенность, которой раньше не было

Оккупанты поднимали Ту-95, СУ-35, МИГ-31. Из самолетов Ту-95 захватчики запускали ракеты Х-555 и Х-101. Также зафиксировали пуски "Калибров" с Черного моря и С-300.

Особенности как таковой не было, однако впервые запускали Ту-95 из Энгельса. Раньше такого не было,

– рассказал Игнат.

Всего оккупанты выпустили более 60 ракет. Спикер подытожил, что ПВО сработало неплохо. Впрочем, об окончательных результатах говорить рано, поскольку воздушная тревога продолжается.

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