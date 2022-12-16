"Могут себе позволить": россияне атаковали поле на Житомирщине

Украину 16 декабря атаковали 76 российских ракет, 60 из которых успешно сбили ПВО. В Житомирской области одна из ракет упала прямо среди поля.

Об этом в эфире 24 канала сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. Он подтвердил, что 16 декабря в Житомирскую область целили двумя ракетами.

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По словам Бунечко, первую ракету над областью успешно сбили, а вторая попала, вероятно, не туда, куда планировала.

Прилет в чистое поле

Разрушение jn второй ракеты было не значительные, а самое главное – обошлось без человеческих жертв.

Возможно, враг так и хотел – попасть в чистое поле. Наверное, они имеют избыток ракет, могут себе позволить просто бросать их в чистое поле.

– иронически прокомментировал глава ОВА.

Кроме того, добавил Бунечко, ПВО сработало так, что последствий обломков в области не было.

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