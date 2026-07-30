Массированная атака на Украину: где раздавались взрывы и все, что известно о последствиях

В ночь на 30 июля Россия провела одну из самых масштабных комбинированных атак за последнее время, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Воздушная тревога охватила большинство областей Украины, а взрывы прогремели сразу в нескольких регионах.

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Что известно о последствиях атак на Украину?