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24 Канал Новости Украины Массированная атака на Украину: где раздавались взрывы и все, что известно о последствиях
30 июля, 06:38
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Массированная атака на Украину: где раздавались взрывы и все, что известно о последствиях

Вероника Соцкова

В ночь на 30 июля Россия провела одну из самых масштабных комбинированных атак за последнее время, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Воздушная тревога охватила большинство областей Украины, а взрывы прогремели сразу в нескольких регионах.

24 Канал следит за развитием событий и собирает всю актуальную информацию о последствиях российского обстрела.

Что известно о последствиях атак на Украину?

 

 

07:16, 30 июля

В Киевской области увеличилось число пострадавших в результате атаки

В результате российской атаки по Киевской области пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.

В селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. Также повреждены два соседних дома.

В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли 3 пострадавших из-под завалов и передали их медикам.

07:14, 30 июля

07:05, 30 июля

Число пострадавших в результате ракетной атаки на Львов возросло до 15. Из них 14 госпитализированы. В частности, один спасатель.

Под обломками до сих пор находятся люди. Сотрудники ГСЧС делают все, чтобы как можно быстрее их спасти.

06:47, 30 июля

Под завалами многоэтажного дома во Львове на улице Патона могут оставаться люди. На месте продолжается спасательная операция, а жители помогают спасателям расчищать завалы.

Львовяне вышли на помощь спасателям: смотрите видео

06:45, 30 июля

Пятеро человек пострадали в результате атаки в Киевской области

В Броварском районе пострадали пять человек. Среди них – несовершеннолетний и две женщины.

Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двум оказали помощь на месте. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате атаки частично разрушен двухэтажный частный дом.

На месте работают все соответствующие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

06:40, 30 июля

Последствия атаки в Полтавской области

В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА в складские помещения одного из частных предприятий. К сожалению, один человек погиб.

Также был проведен атака на терминал "Новой почты". В складских помещениях возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

В Лубенском районе обломки БПЛА упали на проезжую часть.

Атака на Полтавщине / Фото ГСЧС

06:39, 30 июля

Враг нанес удар по Львову

После ударов по столице российские ракеты достигли западных областей, в частности Львова.

В городе зафиксированы попадания, в результате которых были повреждены два жилых многоэтажных дома, а также вспыхнули пожары на улицах Патона и Выговского.

Из-за атаки временно изменили маршруты общественного транспорта, а спасатели приступили к разбору завалов.

По предварительной информации, пострадали как минимум четыре человека, которым оказали необходимую медицинскую помощь.

Львов оказался под ракетным ударом / Фото Андрей Садовый

06:33, 30 июля

Последствия атаки на Киев

Первыми под удар попали Киев и область, куда Россия нанесла удар баллистическими ракетами.

В столице раздалась серия мощных взрывов, после чего в Святошинском районе возник пожар на территории нежилой застройки и гаражного кооператива.

На Оболони также загорелось нежилое здание из-за падения обломков.

По предварительным данным городских властей, в результате атаки погиб как минимум один человек. На местах работали спасатели, медики и все экстренные службы, информация о последствиях уточнялась

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