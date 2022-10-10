"Воюет с детьми, домами и автомобилями": реакция украинцев на массированный обстрел Россией

Российские войска нанесли массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре по всей территории Украины. Запуски ракет происходили несколькими волнами. Цель – запугать мирное население и использовать удачную картинку для пропаганды внутри России.

24 канал собрал в материале реакции украинцев на массированный ракетный удар по территории Украины, который утром 10 октября совершила Россия. Взрывы раздались в Харькове, Львове, Днепре, Хмельницком, Тернополе, Одессе, Киеве и других городах. Как следствие, по состоянию на 16.00, погибли 11 человек, еще 89 получили ранения. Поврежден ряд жилых домов, детские площадки, парки. Всего от ракетных ударов по Украине было повреждено 117 объектов.

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Обстрел городов: реакции украинцев

Российская федерация использовала 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские "Шахид-136". Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что "агрессор сгоняет злобу на мирном населении. Он бьет по инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность городов".

Мы все это уже переживали с вами в феврале-марте, апреле. Да и в течение всего времени с начала войны. Я уверен – выдержим и сейчас. Тем более что ПВО сбивает множество ракет, запущенных врагом по Украине. Идет война. Российский агрессор пытается сломить нашу волю! Пытается сделать так, чтобы люди не могли нормально жить. Но мы выстоим, наперекор всем сложностям, которые в нашу жизнь принес русский оккупант,

– сказал Терехов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что уже в течение 10 дней Россия наносит массированные ракетные удары по жилищной инфраструктуре Запорожья. За это время от обстрелов погибло уже 65 ни в чем не повинных людей, сотни – получили ранения. По его словам, каждую ночь вражескими ракетами разрушаются жилые дома. Политик подчеркнул, что в них нет военных, в них живут наши люди. За последние сутки убиты по меньшей мере два человека и десятки ранены.

Ликвидация последствий ракетных ударов / Фото ГСЧС Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал, что "террористы бьют, как всегда, по мирным жителям и по объектам критической инфраструктуры, энергетическому сектору страны".

Киев. Центр города. Уничтожены автомобили с людьми, которые ехали на работу. Пострадали учреждения культуры и образования, мосты и парки. Филармония, Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей имени Тараса Шевченко, детская площадка в парке имени Тараса Шевченко,

– говорится в сообщении.

Руководитель экспертной группы координации взаимодействия с регионами в Министерстве культуры и информационной политики Марина Кулинич написала, что в укрытии все просто ждут, когда это закончится, потому что знают, что все закончится. Там люди рассказывают свои истории о том, как было в феврале, кто куда уезжал, когда вернулся, сколько дней просидел в подвале весной.

Она добавила, что сегодня не 24 февраля и украинцы живут 7,5 месяца под обстрелами. У них есть мобильное приложение "Тревога", настроенные Telegram-каналы и никто не поверит в новости: "Зеленский покинул Киев".

Относительно последнего – кацапы ну совсем придурки. Он не уехал в феврале, так сейчас он точно не поедет. Неужели вы не изучили нашего Президента: для него сверхважная честь его "Я". И основное – мы не просто верим, что наша армия, местное самоуправление и все службы экстренного реагирования будут справляться. Мы знаем, что они справятся, мы видим это каждый день и чувствуем их заботу каждую минуту,

– написала Кулинич.

10 октября Россия нанесла ракетные удары по территории Украины / Фото ГСЧС Украины

На массовые обстрелы в социальных сетях отреагировали и украинцы. Очевидцы сообщают, что враг целится не по военным объектам, а именно по людям. В некоторых районах было слышно, как ракеты пролетают по небу. В частности, Наталья назвала Россию государством-террористом, воюющим с невинными людьми, детьми, жилыми домами и автомобилями.

Сообщения Наталии / Скриншот поста

Александра обратилась к Западу. В сообщении женщина отметила, что утро в Европе – хорошее, ведь люди пьют кофе, везут детей в школы, есть мир и уют.

Сообщения Светланы / Скриншот

Светлана написала: "Все утро на связи с родными и близкими. В это время дети в школах и садах оффлайн. Кому казалось, что безопасность прошла? Кому казалось, что война заканчивается? Не кончается, к сожалению. Будьте благоразумны! Берегите себя , своих родных и близких".

Ракетные обстрелы начались, когда она и многие другие киевляне собирались выйти из дома на работу. А дети уходили в школу и садики. Как следствие много жертв среди гражданских и много разрушений. Именно так описала утро понедельника Людмила .

Российские отбросы пытаются нас уничтожить. Ненавижу! Никогда не простим! Нация убийц. Украинцев не сломать,

– написала женщина.

Реакция Людмилы / Скриншот поста