Массированный ракетный удар по Украине: Арестович объяснил, почему россияне не атаковали 29 ноября
Российские оккупанты часто наносят массированные ракетные удары по украинским городам в первые дни недели. Однако в этот вторник, 29 ноября, они отменили обстрел.
Россияне были готовы ударить по украинским гражданским объектам в этот день. Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.
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Почему россияне отменили массированный обстрел
В Украине 29 ноября объявили воздушную тревогу, но быстро отменили. Самолеты россиян были в воздухе 4,5 часа. Силы обороны ожидали ударов, однако их не было.
Арестович рассказал, что оккупанты, вероятнее всего, проводили тренировочные полеты или совмещали их с выявлением украинской ПВО.
Им не выгодно очень, когда они запускают по 100 ракет, а 80 из них сбивают. Это очень дорого и неэффективно. Поэтому они постоянно ищут новые приемы и способы,
– отметил советник ОП.
По его словам, эти способы заключаются в том, чтобы понять, где размещены украинские системы ПВО и как они работают, а затем попытаться их обмануть.
Арестович сказал, почему россияне не нанесли массированный ракетный удар 29 ноября: видео
Украинцы должны быть готовы к массированным ракетным атакам врага
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что для подготовки массированной ракетной атаки россиянам нужно в среднем до двух недель. После предварительного масштабного обстрела прошло уже 7 дней – оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру 23 ноября.
Поэтому, по словам Денисенко, украинцам следует быть готовыми к любым действиям страны-агрессорки. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.
"С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", – заявил советник министра внутренних дел.
В свою очередь, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне постоянно угрожают в своих пабликах и соцсетях "жахнуть".
Происходит терроризм. Где-то применят больше ракет, где-то меньше. Воздушные силы готовы к отражению воздушного нападения,
– заявил спикер командования.
Командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что ракеты заряжены, а украинские защитники готовы отбивать атаки оккупантов.
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