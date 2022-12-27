"Хлопок" в Энгельсе сорвал планы России: когда будет новая массированная атака по Украине

Россияне могли готовить массированную ракетную атаку по территории Украины на 26 декабря. Однако "хлопок", произошедший на российском военном аэродроме "Энгельс", накануне ночью испортил планы оккупантов.

Так, по неофициальной информации последний самолет, который доставил ракеты на "Энгельс", прибыл на авиабазу еще в воскресенье, 25 декабря. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Интересно Вечного полета: почему взрывы на аэродромах стратегической авиации стали самым большим позором России

Когда оккупанты могут массированно обстрелять Украину

А потом на военный аэродром страны-агрессора начали подходить топливозаправщики, чтобы заправить бомбардировщики перед заданием. Впрочем, в результате взрывов россиянам пришлось передислоцировать часть самолетов с "Энгельса" на другую авиабазу.

Итак, "хлопок" испортил планы российских захватчиков относительно массированного ракетного обстрела территории нашего государства.

Россияне будут пытаться нанести удар в ближайшие дни. Есть прогнозы, что это произойдет еще до Нового года,

– предположил военный обозреватель.

По его мнению, оккупанты будут пытаться испортить украинцам праздник. Поэтому в ближайшие дни следует ожидать очередного массированного ракетного удара врага по территории Украины.

Попович предположил, когда россияне могут массированно атаковать Украину: смотрите видео

Заметим, что "Энгельс" – это аэродром стратегической авиации российских воздушно-десантных сил и "хлопок" там случается уже не впервые. Предыдущие взрывы произошли в начале декабря.

Взрывы на "Энгельсе": что известно