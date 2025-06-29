Ракеты и БпЛА врага массированно атаковали Украину: каковы последствия

Массированный комбинированный удар с воздуха осуществила российская армия ночью 29 июня по Украине. Враг применил крылатые ракеты различных типов, баллистику и дроны-камикадзе.

Под наибольшим ударом был Запад страны, а также Полтавская область. 24 Канал собрал, что известно о последствиях массированной атаки врага по состоянию на данный момент.

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Что известно о последствиях массированного комбинированного обстрела Украины 29 июня

05:25, 29 июня Львовская область. ОВА пишет, сегодня ночью враг атаковал беспилотниками и крылатыми ракетами. Предварительно, без жертв и пострадавших. Оккупанты били по критической инфраструктуре. Работают все профильные службы. Детали позже. 05:15, 29 июня По итогам мониторов, этой ночью враг применил крылатые ракеты Х-101 с Ту-95МС, "Калибры" из акватории Черного моря, аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные БпЛА. Взрывы слышали в течение ночи Кременчуг, Полтава, Запорожье, Днепр, Черкассы, Николаев, Львов, Ровно и Ивано-Франковск. Атака была массированной и комбинированной, есть последствия в разных регионах. В целом она длилась около 10 часов, из которых под ракетным ударом Украина находилась 3 часа. 04:45, 29 июня Черкасская область. Атака врага привела к последствиям для гражданской инфраструктуры. ОВА пишет, предварительно, 3 пострадавших. Все службы работают. Детали позже. 04:00, 29 июня Николаев. Информация от ОВА относительно баллистического удара, который произошел ранее – по состоянию на это время без пострадавших. 03:15, 29 июня Кременчуг. Враг атаковал одно из предприятий, там произошел пожар. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших пока не поступало. 03:00, 29 июня Запорожье. Россияне нанесли ракетный удар по городу, повреждено производственное помещение предприятия. Предварительно, люди не пострадали. 02:00, 29 июня Враг применил "Калибры", "Кинжалы", ударные БпЛА и баллистику против Украины. Под атакой находились разные области, больше всего Полтавская и западные.

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