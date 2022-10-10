Чего Россия хотела добиться массированным обстрелом и повлияет ли это на поставки оружия: мнение Фейгина

Утром 10 октября россияне массированно ударили ракетами по городам Украины. Возможно, что этой атакой Путин стремился произвести впечатление на внутреннюю российскую аудиторию.

Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он считает, что после этой ракетной атаки партнеры Украины предоставят нам какое-нибудь вооружение.

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Чего Россия хотела добиться массированной атакой

Фейгин отметил, что массированным ракетным ударом по украинским городам Путин в значительной степени стремился произвести впечатление на внутреннюю российскую аудиторию, чтобы ответить на запрос о мести за Крымский мост.

Это один из самых массовых ударов по Украине с начала "спецоперации" 24 февраля. Вероятно, что более 100 ракет и дронов должны произвести прежде всего потрясающий психологический эффект,

– сказал российский правозащитник.

По его мнению, оккупанты думали, что после ракетной атаки украинцы потребуют от Владимира Зеленского проведения переговоров и капитуляции. Однако этих целей россияне не добились.

Как могут отреагировать союзники Украины

Фейгин считает, что после массированной ракетной атаки России наши партнеры выразят обеспокоенность, а также предоставят Украине какое-нибудь вооружение. Ведь невозможно постоянно обещать, надо еще что-то делать.

Уже поздно вертеться. Сейчас уже нужно действовать дальше волевым образом, тем более, когда речь идет об оборонных средствах, как комплексы IRIS,

– отметил он.

По мнению Фейгина, на очередной встрече в формате Рамштайн, которая состоится 12 октября, будет принято окончательное решение о передаче этих комплексов.

Правозащитник также подчеркнул, что Украине уже давно должны были передать ракеты ATACMS. Ведь когда Москва будет осознавать, что у Украины есть эти дальнобойные ракетные снаряды, то у нее будет меньше решимости массированно атаковать нашу страну.

То есть это еще и оружие сдерживания, кроме того, что, конечно, украинцы попытаются с их использованием бомбить хоть мост, хоть объекты в Крыму, хоть в Белгороде,

– заявил он.

Фейгин предполагает, что после этих российских обстрелов дискуссия о предоставлении Украине ракет ATACMS выйдет на финальную фазу.

Чего Россия хотела достичь массированным ракетным ударом и повлияет ли это на поставки оружия: смотрите видео

Каким был бы ответ, если бы ракеты залетели на территорию НАТО

Фейгин также прокомментировал, что во время массированного ракетного обстрела Украины по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией Молдовы.

Он отметил, что, если российские ракеты залетели случайно, то НАТО остереглась бы. Если же не случайно, румынские войска точно вошли бы на территорию Молдовы.

Я думаю, что Румыния не осталась бы в стороне и зашла бы на территорию Кишинева, чтобы защитить братский молдавский народ,

– сказал правозащитник.

По его словам, усилиями Москвы война расширяется. Россия заинтересована в том, чтобы в общем хаосе не остаться наедине. Москва сдерживается оттого, что Лукашенко демонстрирует нерешительность, а страны НАТО достаточно четко предупреждают ее, что будет, если зона конфликта будет расширяться.

Массированные ракетные обстрелы 10 октября: главное