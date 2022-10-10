Разрушены многоэтажки и заблокированы шахты с людьми: как Днепропетровщина пережила обстрел

Российские оккупанты 10 октября нанесли массированный удар по Украине. Только по Днепропетровщине захватчики выпустили 18 ракет.

Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что 229 сутки полномасштабного вторжения были страшными для всей страны.

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Оккупанты убили четырех мирных жителей на Днепропетровщине

Лукашук рассказал, что 10 октября россияне намеренно били по жилым кварталам, когда люди шли на работу, и по объектам критической инфраструктуры, чтобы нанести как можно больший вред. В общей сложности оккупанты направили на Днепропетровщину 18 ракет, 5 из которых удалось сбить силам ПВО. В результате обстрела:

4 человека погибли,

31 – получил ранения.

По словам председателя ДОР, 10 пострадавших находятся в больнице, 4 из них – в тяжелом состоянии. Под удар попали 4 района области:

Днепровский,

Каменский,

Никопольский,

Криворожский.

В Днепре в результате ракетных обстрелов повреждено более 10 многоэтажек, здание предприятия, около четырех десятков автомобилей, автобус, остановка общественного транспорта, несколько магазинов. Два пожара ликвидировали спасатели,

– заметил Лукашук.

Смотрите фото последствий обстрелов Днепропетровщины / Фото Николая Лукашука

Кроме этого, оккупанты били по критической инфраструктуре, в частности в Каменском и Криворожском районах.

"В Кривом Роге 30 тысяч человек остались без воды, сейчас водоснабжение восстановлено. Некоторые районы были обесточены. В настоящее время энергетики еще работают, 11 тысяч семей остаются без света", – рассказал Лукашук.

После вражеских ударов и обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей находилось более 850 шахтеров, среди которых были женщины. Большинство из них уже подняли на поверхность, однако этот процесс продолжается.

Из хороших новостей: силами ПВО в Кривом Роге были сбиты два дрона-камикадзе Shahed-136,

– сообщил председатель ДОР.

В Никопольском районе вражеская ракета повредила склад сельхозпредприятия. Лукашук отметил, что во время ракетных ударов все работали как один механизм – военная администрация, главы общин, сотрудники ГСЧС, правоохранители.

"Эта работа не прекращается и сейчас. Благодарен спасателям, полицейским, медикам, энергетикам, работникам коммунальных служб, которые сегодня ликвидировали последствия вражеских атак, спасали раненых – делали все, что в их силах, чтобы помочь области. Благодарен нашим военным, которые мужественно держат оборону и освобождают оккупированные территории", – добавил чиновник

Он отметил, что Россия думает, что ракетными обстрелами сможет остановить продвижение украинских войск, поэтому она прибегает к терактам с целью давления. Однако украинцы – единые, несгибаемые и сплоченные.

"Мы не отступимся. Сегодняшний день – тому подтверждение. Никогда не забудем и никогда не простим агрессору ни одно преступление. Варварство, совершенное российской федерацией, не останется безнаказанным. Российские террористы будут отвечать за все", – подытожил Лукашук.

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Оккупанты массированно атаковали Украину

Представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева рассказала, что в результате массированных обстрелов зафиксировали попадание в Киеве и еще 14 регионах Украины.

В Генштабе ВСУ сообщили, что во время массового обстрела Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 - иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей.

По состоянию на 21:42 известно, что в результате террористических обстрелов погибли 11 человек, а еще 64 мирных жителя получили ранения.

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