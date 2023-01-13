Это может быть смешанная или атака "волнами", – Гуменюк о возможном следующем массированном ударе

Россияне чрезвычайно коварны, так что от них следует ожидать нового ракетного удара когда угодно. Более того, бить по критической инфраструктуре оккупанты могут не только крылатыми ракетами.

Это подчеркнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. По ее словам, оккупанты могли внести определенные коррективы в массированные атаки с учетом своих возможностей.

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Оккупанты готовятся к атаке

Прежде всего Наталья Гуменюк в очередной раз отметила, что оккупанты сознательно атакуют именно критическую инфраструктуру. Это они делают для того, чтобы ухудшить жизнь жителей на мирных и освобожденных территориях. Она также заметила, что когда российские военные не преуспевают на линии столкновения, то от атак страдают тыловые районы.

По словам спикера ОК "Юг", сейчас наблюдаются признаки подготовки к новому массированному удару. Поэтому она сделала на этом упор. Не исключено, что сейчас происходит процесс слаженности сил и подтягивания резервов.

Мы увидели, что враг практикует такие нашествия на нас – массированные атаки – и имеет от этого определенный результат, определенный успех, который они кладут в основу своей дальнейшей тактики действий,

– подчеркнула Гуменюк.

Атака может быть смешанной

По ее словам, не исключается, что на этот раз оккупант совершит смешанную атаку. Для нее применят ракеты как воздушного, так и морского базирования, а также запустят "Шахиды".

В то же время не следует исключать, что могут быть и атаки волнами. Сначала запустят иранские дроны, а уже после этого – ракеты. Не исключен и сценарий, при котором параллельным будет и массированный ракетный обстрел, и использование наземного оружия. Тех же С-300.

Ракеты заканчиваются, но

Представитель ОК "Юг" отметила в эфире, что у врага действительно истощаются запасы ракет. Связано это с тем, что он нанес слишком много массированных атак, которые не принесли желаемых результатов. Восполнить эти запасы в короткие сроки непросто. Процесс изготовления ракеты значительно дольше ее запуска.

Именно поэтому используют параллельно дроны. Они дешевле ракет. Но могут нанести такой же ущерб. Поэтому беспилотники оккупанты также будут запускать.

А еще они пытаются найти тактику, которая будет изнурительной для нашей ПВО, которая мешает им иметь более успешную атаку,

– заметила она.

Советник главы ОП Михаил Подоляк тоже заметил накануне, что оккупанты могут совершить очередную массированную атаку. И будут бить враги именно по энергетическим объектам. Но, подчеркнул он, украинцев это не испугает. Просто придется еще немного посидеть без света, а также еще больше налаживать работу с партнерами.