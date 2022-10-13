"Месть" за Крымский мост – басня: как Россия готовилась к ракетному террору Украины

Говорить о том, что РФ била по нам ракетами 10 – 11 октября "в ответ" за Крымский мост, было неправильно. И вот почему.

Тревожные "звоночки"

Очевидно, что эту кампанию ударов Кремль готовил по меньшей мере несколько недель. Как оказалось, первым "звоночком" стало сообщение СБУ от 21 сентября 2022 года о том, что в Киеве поймали диверсантов, разведывавших координаты столичных объектов энергетической инфраструктуры.

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Тогда это сообщение нам всем показалось по крайней мере неуместным – мол, "зачем рашистам искать координаты объектов, которые и так известны". Но, как оказалось, против нас воюют орки, которые на полном серьезе считают, что Дом учителя – это здание нашего парламента. Что заодно демонстрирует, по насколько архаическим алгоритмам РФ ведет разведку для ударов по объектах в Украине.

Еще один "звоночек" прозвучал в начале октября, когда в открытом доступе появились фото – россияне оттащили несколько своих стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 на аэродром "Оленья" на Кольском полуострове. Такое размещение свидетельствовало скорее о том, что Кремль готовит новый формат "силового шантажа" против "северного фланга" НАТО. Но оказалось, что так россияне маскировали свою подготовку к новому массированному удару по нашей земле.

Что-то пошло не так

Эти ракетные обстрелы россиян вполне могли произойти еще в начале октября, а не 10 – 11 октября. Об этом говорит сообщение от ГУР МОУ о том, что решисты еще в начале месяца оттащили на тот же аэродром "Оленья" аж 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160, каждый из которых может нести до 12 крылатых ракет на борту.

Суммарный залп в 84 крылатых ракет типов Х-101 или Х-555 за один раз – довольно большая ударная мощь. Но что-то у рашистов пошло не так, поскольку в первой волне 10 октября вылетело "всего" три самолета Ту-160 вместо семи – стратегические бомбардировщики этого типа что при "советском", что при "российском" опыте эксплуатации характерны довольно частыми отказами бортового оборудования, что может в принципе мешать выполнить задачу.

На то, что у рашистов что-то пошло не так, может указывать и такое обстоятельство – когда кремлевские пропагандоны зачитывали заранее заготовленные "методички" для комментирования ударов по Киеву, то заявили о том, что 10 октября РФ отстреляла 150 крылатых ракет по Украине, хотя к нам по факту долетело лишь около сотни. Вполне вероятно, что и здесь орков "подкосили" технические проблемы пока неизвестного характера.

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Есть еще один фактор, который следует учесть. 12 октября Центр национального сопротивления сообщил о том, что РФ завезла на временно оккупированные территории Херсонщины и Крыма инструкторов из Ирана, "консультировавших" орков по применению дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. И что эти "гости" из Ирана даже контролировали процесс с момента запуска до момента удара во время налетов на объекты Николаевщины и Киевщины.

Здесь вполне логично предположить, что "миссия" инструкторов из Ирана для России была действительно шире, и эти "гости" консультировали Россию по поводу того, как их "летающие мопеды" лучше применять для ударов по энергетической инфраструктуре вглубь территории Украины.

Тем более, что Иран имеет соответствующий опыт, потому что бил руками йеменских хуситов по энергетических объектах Саудовской Аравии. И бил довольно успешно, правда, там использовалась комбинация дроны-камикадзе + баллистическая ракета "Зульфикар" (реинкарнация советского неуправляемого ОТРК "Луна") и в количествах максимум два десятка ракет и "мопедов" за один налет.

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Так в сумме у россиян и вышло. Где-то – ошибки при планировании удара "вылезли", где-то дали знать о себе технические проблемы, а где-то и "консультанты" из Ирана опоздали.

Поэтому у орков так и получилось – планировали ракетный удар, скажем, на 7 октября, а по факту смогли только 10 – 11 октября, после схода "Божественного огня" на Крымский мост.

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А искать объяснение, почему россияне нанесли тот или иной ракетный удар, – дело контрпродуктивное. Ведь агрессору никогда не нужны рациональные мотивы.