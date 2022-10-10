Массированный обстрел Украины: в полиции назвали количество погибших и раненых

Массовый ракетный удар российских террористов унес жизни более десяти человек. Еще около 60 человек получили ранения.

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева. Она заявила, что зафиксированы попадания в Киеве и еще в 14 регионах государства.

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Враг ударил по 14 регионам Украины

В целом по состоянию на данный момент мы можем говорить о десяти погибших и около 6 десятках раненых людей по всей Украине в результате ракетных попаданий России,

– сказала Рева.

В Нацполиции рассказали, что на местах работают полицейские, помогающие людям и фиксирующие все последствия военных преступлений России.

"Работают криминалисты, следователи, чтобы максимально собрать доказательную базу зверств России. Действуем как можно оперативнее, делаем все для того, чтобы максимально обеспечить безопасность людей", – сказала Марьяна Рева.

Кроме того, она добавила, что сегодняшнее утро подтвердило, что Россия – государство-террорист.

"Потому что все эти массовые атаки были направлены против мирного населения, против объектов критической инфраструктуры. В некоторых населенных пунктах нет электроснабжения. Мы видим, что в столь тяжелый холодный период Россия делает все для того, чтобы разрушить жизнь мирного населения в Украине", – резюмировала пресс-секретарь Нацполиции.

В то же время в ГСЧС сообщили, что в результате террористических обстрелов погибли 11 человек. Еще 64 – травмированы.

В Киеве известно о 5 погибших

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела столицы известно о 5 погибших. Также в результате обстрела Киева пострадал 51 человек. Как сообщил Кличко, госпитализирован 41 человек.

Впоследствии в ГСЧС подтвердили смерть шести человек в результате ракетного удара по столице, информирует Суспільне. Спикер ГСЧС Светлана Водолага заявила, что известно о 50 пострадавших.

Ранее Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах столицы. Во время обстрела Киева российская ракета приземлилась прямо на детскую площадку. Также после обстрела Киева устоял стеклянный мост возле арки Дружбы народов.

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