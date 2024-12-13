Массированный ракетный удар: взрывы в Винницкой области

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли угрозы. В частности, под ударом оказалась Винница.

Утром 13 декабря в Виннице прогремели взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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В Виннице громко

В Виннице слышали звук взрывов. Россия массированно атакует Украину ракетами. Перед взрывами Воздушные силы несколько раз сообщали о движении ракеты в направлении Винницкой области. В частности, писали об угрозе для города Хмельник.

Сейчас местные власти пока не комментировали взрывов. Пока детали неизвестны. Нужно дождаться официальной информации.

Во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия массированно атакует Украину различными видами вооружений. Состоялись пуски с бомбардировщиков Ту-95, в воздушном пространстве "Калибры". Также в воздухе носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал".