Зранку 13 грудня у Вінниці прогриміли вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У Вінниці гучно

У Вінниці чули звук вибухів. Росія масовано атакує Україну ракетами. перед вибухами Повітряні сили кілька разів сповіщали про рух ракету у напрямку Вінниччини. Зокрема, писали про загрозу для міста Хмільник.

Наразі місцева влада поки не коментувала вибухів. Поки деталі невідомі. Потрібно дочекатись офіційної інформації.

Під час повітряної тривоги потрібно спуститись в укриття або хоча б скористайсь правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія масовано атакує Україну різними видами озброєнь. Відбулись пуски із бомбардувальників Ту-95, у поівтряному просторі "Калібри". Також у повітрі носій гіперзвукової ракети "Кинджал".