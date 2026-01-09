Россия целенаправленно атаковала районные котельные, – Свириденко
- В ночь на 9 января российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины, в частности районным котельным.
- Атака вызвала перебои с электро- и водоснабжением в Киеве и обесточивание Славутича, энергетики уже работают над ликвидацией последствий.
В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Под вражеской атакой на этот раз оказались в частности районные котельные.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Куда целились россияне?
Для атаки российские войска применили более 240 дронов и 36 ракет.
После обстрела в Киеве фиксируют перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Сейчас в столице продолжаются работы для запитки более 500 тысяч потребителей.
В Киеве также вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры.
На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные – это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие,
– написала Юлия Свириденко.
В результате атаки есть погибшие и пострадавшие / Фото: ГСЧС, Нацполиция
По словам премьер-министра, из-за атаки обесточен и Славутич – энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов на Черниговщине.
Враг также ударил "Орешником"
8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львовской области. Впоследствии из сообщений мониторов стало известно, что российская армия могла запустить "Арешник".
Минобороны России подтвердило удар по Украине в ночь на 9 января, в частности "Арешником". Оккупанты назвали это ответом на "атаку Киева на резиденцию Путина".
После удара в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа. Из соображений безопасности газоснабжение было временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах населенного пункта.