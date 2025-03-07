Был детальный анализ российского удара и применения нашей ПВО, – Зеленский

Утром 7 марта российская армия снова нанесла массированный удар по Украине. Владимир Зеленский отметил, что после этого был анализ российского удара и применения нашей ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины.

Смотрите также Летучая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атакует Украину

Украина провела анализ массированной атаки 7 марта

Владимир Зеленский отметил, что такие разборы боевых операций обычно делают после массированных атак России.

Мы выявляем слабые места, а также опыт, который заслуживает распространения. Сегодня были все необходимые доклады по этому поводу. Особое внимание – эффективности применения нашей противовоздушной обороны,

– указал президент.

Украинский гарант отметил, что в целом по Украине выпустили более 260 средств воздушного нападения. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах, ударных дронах. По словам Зеленского, нашим военным удалось ответить на удар максимально профессионально.

"Я хочу поблагодарить каждое подразделение, всем задействованным службам, всем нашим воинам. Как и всегда, удар отражали комплексно", – отмечает он.

Президент отметил, что во время нынешней атаки ВСУ применяли истребительную авиацию – F-16 и французские Mirage. Последние, как указал Зеленский, показали себя очень хорошо. Заметим, что истребители Mirage-2000 отражали российский удар впервые после передачи Францией.