После ночной российской атаки почти 500 семей остались без электроснабжения
- В результате ночной атаки на Киев без электроснабжения остались 464 семьи в 7 многоэтажках, повреждена трансформаторная подстанция.
- Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Российские войска в ночь на 31 июля нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела столицы без электроснабжения остались почти 500 семей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Читайте также Масштабная атака по Киеву: есть жертвы, среди них – ребенок, количество пострадавших резко возросло
Какие последствия обстрела в Киеве?
По данным ДТЭК, в результате ночной комбинированной атаки на Киев 464 семьи в 7 многоэтажках остались без электроснабжения.
К тому же вражеским ударом была повреждена трансформаторная подстанция.
Энергетики работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть всем свет. Спасибо ГСЧС и Силам обороны,
– написали в ДТЭК.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 291 средство воздушного нападения противника.
На циничный ночной обстрел отреагировал Владимир Зеленский. Президент сообщил, что Россия убила шестерых людей, среди них – шестилетний мальчик и его мама.