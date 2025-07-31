Россия в ночь на 31 июля 2025 года нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Это привело к серьезным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Россия выпустила по территории Украины 309 дронов и 8 крылатых ракет "Искандер-К". Украинским Силам обороны удалось уничтожить 288 беспилотников и 3 ракеты. Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 каналу, что россияне пытаются найти дыры в противовоздушной обороне нашего государства.

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Чем особенный массированный удар по Киеву?

Константин Криволап заметил, если проанализировать работу вражеских дронов, то был один, который покружил в центральной части Украины. Это, вероятно, был разведчик, который проверял, как работают украинские средства ПВО.

Он, возможно, передал собранную информацию для усовершенствования подготовленного, но не до конца сформированного маршрута крылатых ракет.

Я понимаю сегодняшнюю атаку как демонстративную. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что "Шахеды" окружили Киев со всех сторон и пытались максимально выследить нашу противовоздушную оборону,

– сказал эксперт по авиации.

Криволап добавил, что частично россиянам это удалось, ведь не совсем характерно то, что из восьми "Искандер-К" Силам обороны удалось уничтожить только три.

Отметим, что в результате атаки на Киев погибли по меньшей мере 12 человек, среди них 6-летний ребенок, пострадали более 90 человек, включая 11 детей. Наибольшие разрушения понесли Святошинский и Соломенский'янский районыракета полностью уничтожила подъезд девятиэтажки, повреждено более сотни объектов инфраструктуры.