Массированный удар по Кропивницкому: обломки ракет повредили крыши домов и авто

Утром 23 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по Кировоградской области. Взрывы раздались, в частности, в Кропивницком.

После отбоя тревоги глава ОВА рассказал о последствиях российской атаки. Андрей Райкович констатировал, что это был массированный ракетный удар.

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Чиновник отметил, что отработали защитники неба. Уничтожили цели над Кропивницким и Александрийским районом.

Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует,

– сообщил голова Кировоградской ОВА.

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что воздушная тревога на территории Кировоградской области объявлена в 09:55. В это утро взрывы в городе слышали трижды. В частности, в 10:17, повторные – в 10:23 и в 10:45. Отбой тревоги объявили в 11:16.