Массированный удар по Кропивницкому: обломки ракет повредили крыши домов и авто
23 декабря 2023, 12:25Читати новину українською
Источник:Андрей Райкович
Утром 23 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по Кировоградской области. Взрывы раздались, в частности, в Кропивницком.
После отбоя тревоги глава ОВА рассказал о последствиях российской атаки. Андрей Райкович констатировал, что это был массированный ракетный удар.
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Какие последствия ракетного обстрела
Чиновник отметил, что отработали защитники неба. Уничтожили цели над Кропивницким и Александрийским районом.
Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует,
– сообщил голова Кировоградской ОВА.
Смотрите также Куда целили и какие последствия: детали вражеской атаки на ОдесщинуЗаметим, что воздушная тревога на территории Кировоградской области объявлена в 09:55. В это утро взрывы в городе слышали трижды. В частности, в 10:17, повторные – в 10:23 и в 10:45. Отбой тревоги объявили в 11:16.