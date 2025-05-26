Массированный удар по пригороду Харькова: вспыхнул масштабный пожар

Ночью 26 мая российская армия массированно атаковала пригород Харькова дронами-камикадзе. Под ударом врага оказалось частное предприятие, где вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Россия массированно атаковала Харьков

Российские захватчики нанесли массированные удары БПЛА по пригороду Харькова. В результате атаки возник масштабный пожар.

Как сообщили в ГСЧС, вследствие вражеской атаки по территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорания складского здания. Сейчас спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар.

Пожар на Харьковщине после атаки – больше в галерее

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью под ударом врага оказалась и Хмельницкая область. В результате массированного комбинированного удара в Хмельницкой области повреждены 4 предприятия, 18 домов, хозяйственные постройки, а также ЛЭП. К счастью, обошлось без пострадавших.