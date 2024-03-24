Ночью Россия обстреливала Украину: в сети показали карту движения вражеских ракет
Источник:Monitorwar
Россия вечером 23 марта и ночью 24 марта осуществила комбинированную массированную атаку по Украине крылатыми ракетами и "Шахедами". Мониторинговые каналы, по информации от Воздушных сил и OSINT-источникам, создали карту движения вражеских воздушных целей.
Аналитики отметили, что продемонстрированные маршруты российских ракет и БПЛА приблизительные и могут быть специально изображены с погрешностью или не до конца доказанными.
Читайте также Начали действовать более разумно: какую цель выбрали россияне для обстрелов
В Воздушных силах отметили, что ночью 24 марта были зафиксированы пуски 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Перед этим оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед", которые запускали с двух направлений – Приморско-Ахтарская в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
В целом силам ПВО удалось уничтожить 43 воздушные цели из 57:
- 18 крылатых ракет Х-101/Х-555,
- 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Массированная атака по Украине: кратко
Первые сигналы воздушной тревоги в Украине прозвучали 23 марта в 20:25. Тогда вражеские "Шахеды" двигались с Юга в сторону Херсонской и Николаевской области. Далее вражеские дроны-камикадзе двигались курсом на северо-запад, а также произошли пуски с Востока.
- О возможной подготовке россиян к нанесению ракетных ударов сообщили в 1:44. Тогда мониторинговые телеграм-каналы писали, что зафиксирована активность 14 вражеских бортов Ту-95МС.
Уже в 3:27 Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Первые ракеты зашли на территорию Украины в 4:14 и двигались курсом на Запад. Во время ракетной атаки взрывы прозвучали в Киевской и Львовской областях. Отбой угрозы по всей территории Украины объявили в 6:07.
Около 4 утра взрывы услышали во Львовской области. Почти сразу после атаки дронами российские войска направили на Львовщину крылатые ракеты. Они в основном заходили со стороны Тернопольщины и Волыни. Вектор движения ракет был на Львов и Стрый. Около 5:20 повторные взрывы прогремели во Львовской области. После этого на Львовщину летели еще несколько групп вражеских ракет. В области прозвучало еще несколько взрывов.
Около 5 утра в Киеве также прогремели взрывы. Неоднократно в течение ночи раздавались взрывы и в Хмельницкой области. Регион тоже враг терроризировал "Шахедами". Вероятно, по "мопедам" отработала ПВО.