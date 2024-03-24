Ночью Россия обстреливала Украину: в сети показали карту движения вражеских ракет

Россия вечером 23 марта и ночью 24 марта осуществила комбинированную массированную атаку по Украине крылатыми ракетами и "Шахедами". Мониторинговые каналы, по информации от Воздушных сил и OSINT-источникам, создали карту движения вражеских воздушных целей.

Аналитики отметили, что продемонстрированные маршруты российских ракет и БПЛА приблизительные и могут быть специально изображены с погрешностью или не до конца доказанными.

Читайте также Начали действовать более разумно: какую цель выбрали россияне для обстрелов

Карта движения российских воздушных целей / monitorwar

В Воздушных силах отметили, что ночью 24 марта были зафиксированы пуски 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Перед этим оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед", которые запускали с двух направлений – Приморско-Ахтарская в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В целом силам ПВО удалось уничтожить 43 воздушные цели из 57:

18 крылатых ракет Х-101/Х-555,

25 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Массированная атака по Украине: кратко