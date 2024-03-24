Аналітики зазначили, що продемонстровані маршрути російських ракет і БпЛА є приблизними й можуть бути навмисне зображені з похибкою або не до кінця доведеними.

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Карта руху російських повітряних цілей / monitorwar

У Повітряних силах зазначили, що вночі 24 березня було зафіксовано пуски 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Перед цим окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед", які запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Загалом силам ППО вдалося знищити 43 повітряні цілі із 57:

18 крилатих ракет Х-101/Х-555,

25 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Масована атака по Україні: коротко