Террор украинцев: Мусиенко объяснил, какая ракетная тактика у россиян

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, а также атаковать дронами-камикадзе. Таким образом оккупанты устраивают мощный террор мирного населения.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что у россиян несколько прослеживается нехватка ресурсов, чтобы постоянно держать Украину в напряжении под интенсивным огнем.

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Почему меняется интенсивность ракетных атак Украины.

Мусиенко отметил, что россияне очень хотели бы поддерживать количество ударов по меньшей мере по 100 залпов ракет в течение примерно 10 дней, а в дополнение к этому еще и запускать дроны. То есть устроить мощный ракетный террор.

Но, по его словам, вопрос о возможностях и ресурсах. Поэтому интенсивность ракетных атак Украины то растет, то убывает. В то же время за последние две недели масштабные обстрелы сохраняются в среднем одни – двое суток в неделю.

Это говорит о том, что они вынуждены выжидать момент, собирать свои силы и средства, собирать ракеты, которые могут свезти со всех складов из России.

– подчеркнул Мусиенко.

К тому же, заметил он, россияне говорят о том, что производят некоторые ракеты. И ими они обстреливают Украину чуть ли не с производства. Однако все же несколько прослеживается нехватка ресурсов, чтобы постоянно держать Украину в напряжении интенсивным огнем.

Россияне изменили тактику по ракетному террору украинцев

Мусиенко отметил, что ранее у россиян была тактика чаще наносить удары, в частности, ракетами "Калибр", Х-101 или другими противокорабельными, однако меньшим количеством.

Сейчас они начинают делать ставку на то, чтобы наносить удары, возможно, не каждый день, но более массированные, по всей Украине. И разбавлять эти удары не только ракетами, но и дронами.

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, в этом несколько прослеживается смена тактики оккупантов. Они, конечно, хотели бы нарастить большое количество ракет, но по объективным причинам не могут этого сделать.

Мусиенко объяснил, какая тактика у россиян по ракетному террору украинцев: смотрите видео

Почему россияне запускают дроны ночью

Мусиенко заявил, что россияне время от времени меняют свои подходы. Поэтому они запускают дроны-камикадзе не только ночью, когда они хуже видны, но и днем, чтобы хотя бы один из них долетел до цели.

Ночью они тоже запускают. И запускают, кстати, в большем количестве, потому что ночью фиксируются иногда запуски по несколько десятков,

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он добавил, что российские военные начали комбинировать атаки дронов с ракетными для того, чтобы для наших средств противовоздушной обороны появлялось больше воздушных целей.

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