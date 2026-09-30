Почти 190 дронов и баллистика: Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки

В ночь на 30 сентября российские войска нанесли массированный удар по Украине. Враг запустил почти 190 ударных беспилотников и баллистические ракеты.

Известно о 5 погибших, среди них – ребенок. В результате вражеской атаки погибли пять человек, в том числе ребенок, а еще 14 мирных жителей получили ранения в нескольких областях. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о российской атаке?

Президент отметил, что основными целями вражеского обстрела стали энергетические объекты Киева и области. Из-за повреждений инфраструктуры и жилых домов специалисты в усиленном режиме восстанавливают электро- и водоснабжение в обесточенных районах.

В результате вражеской атаки погибли 5 человек, среди которых ребенок, а еще 14 мирных жителей получили ранения в нескольких областях.

В поселке Иванковичи Киевской области вражеский беспилотник утром попал непосредственно в помещение продуктового супермаркета, вызвав масштабный пожар. В самом Киеве ударный дрон поразил складское здание, где погиб один человек.

Помимо Киевской области, вражеским ударам подверглись критически важная и гражданская инфраструктура Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Ровенской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областей. На местах попаданий и падения обломков продолжают работать экстренные службы и спасательные бригады ГСЧС.

Украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить часть баллистических ракет, однако избежать попаданий не удалось. Глава государства поблагодарил международных партнеров за предоставленные пакеты поддержки ПВО, подчеркнув необходимость усиления защиты неба в преддверии зимнего периода.

Каждая ракета-перехватчик действительно спасает жизни. И чем ближе к зиме, тем больше такой защиты требуется. Мы должны сделать все, чтобы российская ставка на баллистический и дронный террор не оправдалась,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что за последние дни враг существенно усилил воздушный террор против украинских городов. В частности, 28 сентября в центре Киева в результате попадания беспилотников были повреждены медицинский центр, детские сады, жилые дома и здание Национальной академии наук Украины, где погибли два человека.