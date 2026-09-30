Відомо про 5 загиблих, серед них дитина. Внаслідок ворожої атаки загинули п'ятеро людей, серед яких дитина, а ще 14 цивільних отримали поранення у кількох областях. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про російську атаку?

Президент зазначив, що основними цілями ворожого обстрілу стали енергетичні об'єкти Києва та області. Через пошкодження інфраструктури та житлових будинків фахівці у посиленому режимі відновлюють електро- та водопостачання в знеструмлених районах.

Внаслідок ворожої атаки загинули 5 людей, серед яких дитина, а ще 14 цивільних отримали поранення у кількох областях.

У селищі Іванковичі Київської області ворожий безпілотник вранці влучив безпосередньо в приміщення продуктового супермаркету "Фора", спричинивши масштабну пожежу. У самому Києві ударний дрон поцілив у складську будівлю, де загинула одна людина.

Окрім Київщини, ворожих ударів зазнала критична та цивільна інфраструктура Житомирської, Миколаївської, Кіровоградської, Рівненської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Черкаської областей. На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати екстрені служби та рятувальні бригади ДСНС.

Українські сили протиповітряної оборони змогли збити частину балістичних ракет, однак уникнути влучань не вдалося. Глава держави подякував міжнародним партнерам за надані пакети підтримки ППО, наголосивши на необхідності посилення захисту неба напередодні зимового періоду.

Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя. І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно. Маємо зробити все, щоб російська ставка на балістичний і дроновий терор не зіграла,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що за останні дні ворог суттєво інтенсифікував повітряний терор проти українських міст. Зокрема, 28 вересня у центрі Києва через влучання безпілотників зазнали пошкоджень медичний центр, дитячі садки, житлові будинки та будівля Національної академії наук України, де загинули двоє людей.