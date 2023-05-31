Мешали ПВО защищать Киев: количество задержанных "контент-мейкеров" продолжает расти

Киевские правоохранители разоблачили жителей, снимавших работу наших защитников во время очередной атаки российских оккупантов. Теперь этими любителями видеосъемки будут заниматься работники спецслужб.

В Киеве полиция отыскала и задержала 9 человек. Все они снимали на видео работу ПВО, а затем выкладывали записи в соцсети.

Читайте также Лопать в руки или места улицы, – майор запаса жестко о наказании за съемку работы ПВО

Кто именно "засветил" ПВО на этот раз

Сотрудники уголовного розыска и работники криминального анализа разоблачили 2 мужчин. Одному из них 23 года, а другому – 49. Также правоохранителями было разоблачено 7 женщин.

Всех нарушителей сначала отвезли в полицейские отделы. А после этого их передали СБУ.



Задержанные нарушители / Фото ГУНП в Киеве

Почему снимать ПВО не стоит

Оккупанты внимательно изучают соцсети. А российские телеграм-каналыбыстро распространяют информацию. Если фотографировать или снимать ПВО, можно раскрыть специфику работы наших защитников или показать их расположение.

Захватчики воспользуются этой информацией при планировании последующих ракетных ударов и атак дронами по украинским городам. Поэтому могут пострадать и умереть люди, а здания – получить серьезные повреждения или даже быть уничтожены.

Украинцы до сих пор усложняют работу нашим защитникам

Недавно киевские правоохранители задержали еще 2 человек. Молодых людей, снимавших работу ПВО, нашли в течение часа благодаря бдительности местной жительницы.

Скандальная блоггерша Инна Воронова тоже однажды решила запечатлеть ВСУ во время российских обстрелов Киева. После этого сотрудники СБУ провели у нее обыски.

Ксения Мишина также "засветила" ПВО в Киеве. Интернет-сообщество жестко раскритиковало её. После этого актриса удалила видео и извинилась.

Фото и видеофиксация работы ПВО незаконна. В полиции еще раз напоминают этого не делать и призывают сохранять информационную тишину.