К чему могут привести удары врага по критической инфраструктуре: разъяснение разведки Британии

С 10 октября Россия атаковала Украину рядом ударов по критической инфраструктуре. Из-за атаки врага в стране ввели графики экстренных отключений света.

Аналитики разведки Министерства обороны Великобритании настаивают, что этими массовыми ракетными ударами Россия пытается сломить моральный дух украинцев.

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Враг хочет сломать моральный дух украинцев

Массовые ракетные удары российских террористов привели к значительным повреждениям электростанций и станциям электропередачи. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали обычным явлением в некоторых частях Украины.

Эти удары оказывают непропорциональное влияние на гражданское население Украины, в том числе не избирательно влияя на такие важные сферы, как здравоохранение и отопление.

Повреждение сетей из-за российских ударов почти наверняка будет иметь последствия для взаимосвязанных систем водоснабжения и отопления. Гражданское население сильнее всего ощутит это зимой, поскольку спрос будет расти,

– отмечают в британской разведке.

Россия атакует критическую инфраструктуру Украины: главное

В Украине 11 ноября началось отключение электроэнергии. В трех регионах запланированы аварийные отключения света, где именно читайте по ссылке

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что за последний месяц тактика российской армии изменилась. В частности, это связано с назначением нового командующего "спецоперацией" России Сергеем Суровикиным.

В Минобороны подчеркивают, что Суровикин пользуется "доктриной террористов" и устраивает массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры и мирных жителей.

С 10 октября Россия атаковала Украину рядом ударов по электроэнергетической инфраструктуре. Последние интенсивные удары были нанесены 31 октября, когда впервые целями стали объекты гидроэлектростанций.

В Воздушных силах ВСУ предполагают, что Россия сейчас накапливает ракеты, чтобы нанести очередной массированный удар по территории Украины, в частности, по критической инфраструктуре.

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