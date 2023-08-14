Снова что-то не поделили: в Мариуполе оккупанты устроили массовую драку у кафе

Иногда нужно отойти и наблюдать, как враг сам себя уничтожает. По крайней мере, пытается это сделать во временно оккупированном Мариуполе, где россияне устроили массовую драку.

Ролик в сеть выложил советник городского головы Петр Андрющенко. На нем можно увидеть толпу, которая громко выкрикивает и размахивает руками.

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Веселые разборки в Мариуполе

Мариуполь. Район кафе Санта-Барбара на центральном пляже прямо сейчас (22:26 13 августа – 24 Канал). Р***я еб***ть р***ю. Красивое...

– констатировал Андрющенко.

Оккупанты в Мариуполе бьют друг другу рожи: смотрите видео

Он также отметил, что ожидает перестрелки и в шутку спросил, может, кто хочет попкорна.

Заметим, что российские захватчики продолжают совершать преступления как в Мариуполе, так и вблизи него. Так, накануне кадыровцы убили сразу 7 гражданских.

Среди жертв – две девушки-подростки

Известно, что произошло это во время перестрелки между оккупантами 11 августа в деревне Урзуф. Она расположена вблизи Мариуполя. По имеющимся данным, во время перепалки с оружием "самоликвидировались" еще и 4 российских военных.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне убили еще и 7 человек во время перестрелки. Речь идет о гражданских:

двух девушках-подростках;

четырех парнях;

а также одной женщине.

Кадыровцев не пустили на отдых в Урзуф, и у них возник конфликт с местной военной комендатурой. Начали погоны срывать друг другу и возникла перестрелка,

– сообщил Андрющенко.

Что нужно знать об Урзуфе Прежде всего то, что это село, расположенное в южной части Донецкой области. От Мариуполя к нему ехать примерно 50 километров. Под оккупацией этот населенный пункт с февраля 2022 года. Последняя перепись, проведенная в 2001 году, свидетельствовала, что в Урзуфе проживало почти 3 тысячи человек.

А еще мы 13 августа рассказывали, что партизаны в Мариуполе ликвидировали базу врага. В результате россияне остались без казармы. А еще у них стало на три машины меньше. Кроме того, в госпиталь отправили по меньшей мере десяток оккупантов.