Драка, файеры и дымовые шашки: в парламенте Сербии устроили массовый хаос

В сербском парламенте вспыхнула массовая драка между депутатами, которую сопровождали файеры, дымовые шашки и применение перцового газа. Стычки возникли на фоне политического кризиса и обсуждения изменений в законодательство.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание РТС. Во вторник, 4 марта, заседание сербского парламента превратилось в настоящий хаос.

Читайте также Позор или техническая ошибка: Сербия в ООН осудила агрессию России и ищет "предателя"

Парламент Сербии превратился в арену боя

Депутаты правящей партии и оппозиции подрались в сессионном зале, используя дымовые шашки, яйца и даже перцовый баллончик.

Как сообщает РТС, конфликт разгорелся на фоне массовых протестов и обсуждения масштабных изменений в законодательство, в частности поправок к закону об образовании. Напряжение достигло пика, когда кто-то облил водой спикера парламента Ану Брнабич – после этого в зале началась потасовка, которая переросла в драку.

Депутаты устроили массовые столкновения в парламенте Сербии: смотреть видео

В результате столкновений пострадали по меньшей мере трое депутатов. У Ясмины Обрадович случился инсульт – врачи сейчас борются за ее жизнь. Депутат Соня Илич, которая находится на восьмом месяце беременности, заявила, что состояние ее ребенка критическое. Жасмину Каранац атаковали перцовым газом и ударили бутылкой по голове, из-за чего она получила серьезные телесные повреждения.