"Их подставили кадыровцы": что будет с пленными в Курской области российскими срочниками

Российские военные в Курской области массово сдаются в плен. В Украине рассказали, куда их отправлять.

Проект "Хочу жить" показал видео, на котором россияне из разных подразделений складывают оружие и поднимают белый флаг. Также там рассказали, какая судьба ждет пленных захватчиков.

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Свои бросили на произвол судьбы

Зафиксированных на кадрах солдат оставило собственное командование и подставили кадыровские войска, убежав при первой же опасности.

Массовая сдача в плен россиян в Курской области: смотрите видео

Вероятно, оккупанты с Курского направления попадут в новый лагерь ддя военнопленных "Запад-4", который Украина недавно открыла.

Россия не спешит возвращать своих солдат, поэтому мест для них в других лагерях не хватает.

Срочники, пограничники и босса местная “тероборона” и другие комбатанты могут спасти свою жизнь сдавшись украинским военным. Все они также могут воспользоваться нашей программой и добровольно сдаться в плен через “Хочу жить” или выйдя на встречу военнослужащим ВСУ, – напомнили в проекте "Хочу жить".

Отметим, что в России официально 6 раз за три дня событий в Курской области заявляли о якобы отступлении украинских военных. Между тем военные блогеры рисовали совсем другую картину. ВСУ, по их сообщениям, продвигаются вглубь российской территории. Продолжаются бои в нескольких населенных пунктах.