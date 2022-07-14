Враг перемещает свои склады подальше от линии фронта: достанут ли туда ВСУ

В последние недели немало складов россиян с боеприпасами и горючим на временно оккупированных территориях наши защитники и защитницы успешно ликвидировали. Теперь враг перемещает свои военные ресурсы подальше от линии фронта.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в "Медиа Центре Украины" 14 июля. 24 канал передает детали.

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Спасет ли оккупантов перемещение их складов подальше от линии столкновения

Алексей Громов подчеркнул, что наши военные уверенно уничтожают пункты управления российских оккупантов и нарушают их логистические цепочки поставок ресурсов. По полученным Генштабом Вооруженных Сил Украины данным, учитывая эффективность нашего огневого поражения, враг был вынужден изменить порядок снабжения боеприпасами и горючим.

В настоящее время (оккупантами – ред. 24 канал) рассматривается возможность расположения противником складов боеприпасов бригадного уровня на расстоянии не ближе 100 километров от линии столкновения и складов корпусного уровня на расстоянии более 150 километров,

– сообщил представитель Генштаба.

Чиновник также добавил, что во избежание артиллерийских и ракетных ударов со стороны наших войск, вражеские склады вероятно будут размещены противником на объектах гражданской инфраструктуры, в частности в учебных заведениях. При этом Громов подчеркнул, что современное вооружение по типу HIMARS позволяет нашим защитникам и защитницам прицельно уничтожать военную инфраструктуру российских оккупантов.

Это даже нельзя сравнивать с характером действий врага, уничтожающего нашу гражданскую инфраструктуру и убивающего мирных украинцев. Мы благодарны нашим партнерам за помощь,

– подытожил заместитель главы ГУ Генштаба ВСУ.

Взрывы на складах россиян: последние новости

Украинская авиация 12 июля уничтожила очередной склад оккупантов возле Новопетровки. Россияне пытались ответить и подняли в воздух 3 истребителя, ударивших двумя ракетами типа "воздух – воздух", однако потерь среди украинских воинов не было.

Пылали боеприпасы и техника врага также на Слобожанщине – успешную операцию по ликвидации совершили бойцы 112 бригады Сил ТрО совместно с артиллеристами другого подразделения ВСУ.

Во временно оккупированном Луганске в результате попадания наших защитников и защитниц по складу врага погибли по меньшей мере 58 россиян и местных боевиков.

Мощный удар ВСУ также нанесли по скоплению сил врага в Чкаловом, а еще точно ликвидировали склад российских оккупантов в знаменитой Чернобаевке на Херсонщине.

Раздавались взрывы и во временно оккупированной Горловке Донецкой области, где расположены многие склады и казармы оккупантов еще с 2014 года. Официальной информации по этому поводу пока не было.

Невероятно точный и эффективный удар ВСУ нанесли по вражескому складу в Новой Каховке. Российские пропагандисты тщетно пытались списать точность наших защитников и защитниц на "взрывы селитры".

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