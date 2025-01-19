Трамп начнет массовые депортации мигрантов из США уже 21 января, – WSJ

Избранный президент США Дональд Трамп планирует начать массовые депортации мигрантов из страны сразу после инаугурации, которая состоится уже 20 января.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Стоит отметить, что еще во время своей предвыборной кампании Трамп дал смелое обещание: осуществить крупнейшую массовую депортацию в истории США.

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Как Трамп планирует бороться с мигрантами

Ожидается, что депортации мигрантов начнутся с Чикаго, что в штате Иллинойс. Иммиграционная и таможенная служба США отправит туда от 100 до 200 офицеров для проведения операции.

Мы начнем прямо здесь, в Чикаго, штат Иллинойс... И если мэр Чикаго не хочет помогать, он может отойти в сторону. Но если он будет препятствовать нам, если он сознательно будет скрывать или укрывать нелегалов, я буду преследовать его в судебном порядке,

– заявил Том Хоман, который, вероятно, будет руководителем пограничной службы администрации Трампа.

В поле зрения новой администрации окажутся также Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер и Майами. Отмечается, что для осуществления антимигрантских рейдов команда Трампа может предоставить шерифам больше полномочий. Советники Трампа заявили, что также намерены "наказать города-убежища", прекратив федеральные субсидии, которые могут составлять миллиарды долларов.

Справка. С конца 2020 года около 10 миллионов человек мигрировали в США – как легально, так и нелегально. Миграция уменьшила нехватку рабочей силы и помогла ускорить экономический рост.

По словам экономистов и бизнес-лидеров, масштабные депортации нанесут удар по экономике и поразят ключевые отрасли из-за нехватки рабочей силы.